https://ria.ru/20250225/mars-2001573752.html

Ученые выдвинули новую гипотезу, почему Марс красного цвета

Ученые выдвинули новую гипотезу, почему Марс красного цвета - РИА Новости, 25.02.2025

Ученые выдвинули новую гипотезу, почему Марс красного цвета

Исследователи объяснили красный цвет Марса наличием оксида железа ферригидрита, для образования которого необходима холодная вода, а не безводным гематитом, как РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T19:13:00+03:00

2025-02-25T19:13:00+03:00

2025-02-25T20:04:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Исследователи объяснили красный цвет Марса наличием оксида железа ферригидрита, для образования которого необходима холодная вода, а не безводным гематитом, как считалось ранее, следует из статьи, опубликованной в научном журнале Nature. "Предыдущие исследования приписывали красный цвет Марса безводному гематиту. <...> Здесь мы показываем, что слабокристаллический ферригидрит является доминирующим состоянием", — говорится в материале.Как отмечается, обнаруженная устойчивость минерала дает основания полагать, что он образовался в холодный и влажный период на Марсе на раннем этапе в окислительных условиях, за которым последовал переход к современной гиперзасушливой среде.Подобное открытие проливает свет на изучение ранней истории планеты и периодов, когда на ней еще могла быть вода, резюмируют ученые.

https://ria.ru/20250225/mars-2001391484.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, марс