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Ученые выдвинули новую гипотезу, почему Марс красного цвета
Ученые выдвинули новую гипотезу, почему Марс красного цвета - РИА Новости, 25.02.2025
Ученые выдвинули новую гипотезу, почему Марс красного цвета
Исследователи объяснили красный цвет Марса наличием оксида железа ферригидрита, для образования которого необходима холодная вода, а не безводным гематитом, как РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T19:13:00+03:00
2025-02-25T19:13:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Исследователи объяснили красный цвет Марса наличием оксида железа ферригидрита, для образования которого необходима холодная вода, а не безводным гематитом, как считалось ранее, следует из статьи, опубликованной в научном журнале Nature. "Предыдущие исследования приписывали красный цвет Марса безводному гематиту. <...> Здесь мы показываем, что слабокристаллический ферригидрит является доминирующим состоянием", — говорится в материале.Как отмечается, обнаруженная устойчивость минерала дает основания полагать, что он образовался в холодный и влажный период на Марсе на раннем этапе в окислительных условиях, за которым последовал переход к современной гиперзасушливой среде.Подобное открытие проливает свет на изучение ранней истории планеты и периодов, когда на ней еще могла быть вода, резюмируют ученые.
https://ria.ru/20250225/mars-2001391484.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, марс
Наука, Космос - РИА Наука, Марс
Ученые выдвинули новую гипотезу, почему Марс красного цвета
Nature: красный цвет Марсу дает минерал, образованный с помощью воды