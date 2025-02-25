https://ria.ru/20250225/mars-2001498157.html

Mars и Mondelez повысят цены на сладости в России

Mars и Mondelez повысят цены на сладости в России - РИА Новости, 25.02.2025

Mars и Mondelez повысят цены на сладости в России

Компании Mars (бренды Snickers, Twix, M&M's) и Mondelez (Alpen Gold, Milka, Picnic, Oreo) повышают отпускные цены на часть продукции из-за роста мировых цен на... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:59:00+03:00

2025-02-25T13:59:00+03:00

2025-02-25T13:59:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Компании Mars (бренды Snickers, Twix, M&M's) и Mondelez (Alpen Gold, Milka, Picnic, Oreo) повышают отпускные цены на часть продукции из-за роста мировых цен на какао-бобы и другие какао-продукты и увеличения издержек, сообщили РИА Новости в российских представительствах компаний. В розничных сетях РФ повышение будет замедленным, заверили в АКОРТ. Ранее во вторник газета "Известия" написала, что производители сладостей Mars и Mondelez предупредили торговые сети о намерении повысить отгрузочные цены с февраля-марта на 5-19% из-за подорожания сырья - какао-бобов и масла - на бирже. Стоимость фьючерсов на какао-бобы активно росла в конце прошлого года, суммарно в ноябре и декабре цена выросла более чем в 1,5 раза и впервые поднялась выше 12 тысяч долларов за тонну. В январе и феврале стоимость корректируется, теперь находится на уровне около 8500 долларов за тонну. "Мы действительно повышаем цены на часть ассортимента продукции, о чем заранее проинформировали наших торговых партнеров. Это связано с беспрецедентным ростом издержек и себестоимости производства продукции из-за рекордно высоких биржевых цен на какао-бобы и какао-продукты, существенного удорожания других значимых для нас ингредиентов, растущих логистических и операционных затрат, роста стоимости упаковки и волатильности валютных курсов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Mars в РФ. Там отметили, что ценовая политика компании "неизменно направлена на обеспечение доступности продукции для конечного потребителя". "Но нам необходимо хотя бы частично компенсировать возросшие расходы, связанные с вышеуказанными факторами, для обеспечения стабильности нашего бизнеса", - пояснили в компании. В российском представительстве Mondelez тоже отметили "аномально высокий рост цен на ключевой вид сырья - какао-бобы и какао-продукты" в последние два года, и добавили, что компания вынуждена адаптироваться к изменению себестоимости. "Нам также пришлось поднять отпускные цены, делая это поэтапно, чтобы минимизировать влияние на конечного потребителя", - заключили в пресс-службе. В то же время в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейшие российские торговые сети, РИА Новости заявили, что все заявки о повышении цен тщательно проверяются ритейлерами на предмет обоснованности. "Ритейлеры не всегда принимают предлагаемое повышение цен в полном объеме, а также договариваются с поставщиками о реализации промоакций и отсрочках в принятии новых цен", - добавили в АКОРТ. Там отметили, что отпускные цены производителей шоколадных изделий за последний год выросли более чем на 20%. "Однако коррекция розничных цен проявляется медленнее в силу развитой конкуренции в кондитерском секторе. Ритейлеры и производители стремятся развивать категорию так, чтобы расширять доступный ассортимент через новые линейки продуктов, в том числе СТМ, и промоакции", - добавили в АКОРТ.

https://ria.ru/20241114/moloko-1983829901.html

https://ria.ru/20250221/khleb-2000817667.html

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экономика, россия, общество