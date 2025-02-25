https://ria.ru/20250225/mars-2001391484.html

Китайские ученые, вероятно, нашли на Марсе побережье древнего океана

Китайские ученые, вероятно, нашли на Марсе побережье древнего океана - РИА Новости, 25.02.2025

Китайские ученые, вероятно, нашли на Марсе побережье древнего океана

Китайские ученые полагают, что, вероятно, обнаружили на Красной планете побережье древнего океана, к такому выводу они пришли, проанализировав данные, собранные РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T02:37:00+03:00

2025-02-25T02:37:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Китайские ученые полагают, что, вероятно, обнаружили на Красной планете побережье древнего океана, к такому выводу они пришли, проанализировав данные, собранные марсоходом "Чжужун", говорится в статье опубликованной в американском научном журнале исследований PNAS."Наши выводы не только подтверждают существование древнего марсианского океана на северных равнинах, но также и дают важнейшее представление об эволюции окружающей среды Марса... Мы интерпретируем погружающиеся отражатели на юге равнины Утопия как прибрежные осадочные отложения, образованные древними океанскими волнами и, возможно, состоящие из песка и гравия, перенесенных приливными течениями", — говорится в исследовании. Ученые отметили, что с помощью радиолокационных данных, собранных марсоходом, они обнаружили обширные отложения в недрах южной части равнины Утопия. Эти отложения имеют структуру, аналогичную структуре прибрежных отложений на Земле. Данное открытие подразумевает существование большого водоема, что говорит в пользу гипотезы о том, что в прошлом на северных равнинах Марса располагался океан.В ноябре 2024 года в научном журнале Scientific Reports было опубликовано совместное исследование российских и китайских ученых, которые нашли доказательства, что на Марсе некогда существовал океан. Исследование было проведено на основе данных китайского марсохода "Чжужун", который с 2021 года осуществлял миссию в южной части равнины Утопия на поверхности Марса. Предполагается, что именно в этом регионе некогда находился древний океан.

https://ria.ru/20250125/mars-1995432152.html

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