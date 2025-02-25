https://ria.ru/20250225/malyshev-2001545516.html

Малышева: акция "Ура Победе!" стала лучшим форматом погружения в историю

Малышева: акция "Ура Победе!" стала лучшим форматом погружения в историю - РИА Новости, 25.02.2025

Малышева: акция "Ура Победе!" стала лучшим форматом погружения в историю

Всероссийская акция "Ура Победе!" как масштабный мультимедийный проект о Великой Отечественной войне с собранными музыкальными композициями и аудиофайлами с... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Всероссийская акция "Ура Победе!" как масштабный мультимедийный проект о Великой Отечественной войне с собранными музыкальными композициями и аудиофайлами с информационными сводками стала лучшим форматом погружения в историческую память, заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева. Во вторник в Москве в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" стартовала всероссийская акция "Ура Победе!". Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова совместно с главой НЦИП приняли участие в запуске мультимедийного проекта. "Музыкальная составляющая – это как раз возможность передать атмосферу, передать чувства, передать вот те ценностные, очень важные мысли, которые были заложены в то время, и с которыми наши деды и прадеды шли в бой и одержали ту самую Победу. А когда мы говорим об обращении к сводкам информбюро, и мы слышим вот эти вести 80-летней давности, мне кажется, что лучшего формата погружения именно в историческую память, в том числе даже в фактологическую, вообще трудно что-либо предположить. Поэтому, конечно, такие акции, такие проекты, они чрезвычайно важны для сохранения исторической памяти и всячески должны быть поддержаны", - сказала Малышева на пресс-конференции, посвященной старту акции "Ура Победе!". Руководитель центра напомнила, что в декабре НЦИП подготовил серию подкастов "Абонент недоступен" на базе документальных материалов чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений нацистов, воспоминаний очевидцев зверств немецких захватчиков. Доступ к 31 эпизоду подкаста свободный, их может послушать любой пользователь стриминговых сервисов "Яндекс.Музыка", "VK Музыка" и "Литрес". "В базе национального центра свидетельств преступлений нацистов в виде документальных свидетельств уже более 10 миллионов. И я видела глаза людей, которые слушают эти подкасты: они наполняются слезами... Поэтому тот формат, который сегодня мы видим в акции "Ура Победе!" - вот это тот формат, который дает возможность нам воспринимать историческую память не как формальную категорию, не как дистанцированную, а как свою личную. И это самое главное, что может быть в этой акции. Поэтому акцию Национальный центр поддерживает, и мы уверенны, что она, еще раз повторюсь, наберет большее количество участников, чем было прежде", - заключила Малышева. Как в свою очередь рассказала Черкесова, акция проводится операторами мобильной связи. Абоненты из всех регионов РФ, согласно условиям проекта, могут набрать номер 1945 и установить мелодии военных лет в качестве звонка или заменить ими гудок на мобильных устройствах. Впервые акция "Ура Победе!" была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы. В 2020-м, в год 75-летия Победы, в ней приняли участие более 21 миллиона россиян. Акция предоставляет доступ к сводкам Совинформбюро, зачитанным Юрием Левитаном, также с помощью интерактивного голосового меню можно получить ссылку для загрузки логотипа юбилея Победы.

https://ria.ru/20250225/pobeda-2001534086.html

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общество, технологии, россия, москва, бэлла черкесова, юрий левитан, яндекс.музыка, литрес, совинформбюро, 80-летие победы в великой отечественной войне