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Малышева: акция "Ура Победе!" стала лучшим форматом погружения в историю - РИА Новости, 25.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:00 25.02.2025 (обновлено: 17:02 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/malyshev-2001545516.html
Малышева: акция "Ура Победе!" стала лучшим форматом погружения в историю
Малышева: акция "Ура Победе!" стала лучшим форматом погружения в историю - РИА Новости, 25.02.2025
Малышева: акция "Ура Победе!" стала лучшим форматом погружения в историю
Всероссийская акция "Ура Победе!" как масштабный мультимедийный проект о Великой Отечественной войне с собранными музыкальными композициями и аудиофайлами с... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:00:00+03:00
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общество
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юрий левитан
яндекс.музыка
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Всероссийская акция "Ура Победе!" как масштабный мультимедийный проект о Великой Отечественной войне с собранными музыкальными композициями и аудиофайлами с информационными сводками стала лучшим форматом погружения в историческую память, заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева. Во вторник в Москве в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" стартовала всероссийская акция "Ура Победе!". Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова совместно с главой НЦИП приняли участие в запуске мультимедийного проекта. "Музыкальная составляющая – это как раз возможность передать атмосферу, передать чувства, передать вот те ценностные, очень важные мысли, которые были заложены в то время, и с которыми наши деды и прадеды шли в бой и одержали ту самую Победу. А когда мы говорим об обращении к сводкам информбюро, и мы слышим вот эти вести 80-летней давности, мне кажется, что лучшего формата погружения именно в историческую память, в том числе даже в фактологическую, вообще трудно что-либо предположить. Поэтому, конечно, такие акции, такие проекты, они чрезвычайно важны для сохранения исторической памяти и всячески должны быть поддержаны", - сказала Малышева на пресс-конференции, посвященной старту акции "Ура Победе!". Руководитель центра напомнила, что в декабре НЦИП подготовил серию подкастов "Абонент недоступен" на базе документальных материалов чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений нацистов, воспоминаний очевидцев зверств немецких захватчиков. Доступ к 31 эпизоду подкаста свободный, их может послушать любой пользователь стриминговых сервисов "Яндекс.Музыка", "VK Музыка" и "Литрес". "В базе национального центра свидетельств преступлений нацистов в виде документальных свидетельств уже более 10 миллионов. И я видела глаза людей, которые слушают эти подкасты: они наполняются слезами... Поэтому тот формат, который сегодня мы видим в акции "Ура Победе!" - вот это тот формат, который дает возможность нам воспринимать историческую память не как формальную категорию, не как дистанцированную, а как свою личную. И это самое главное, что может быть в этой акции. Поэтому акцию Национальный центр поддерживает, и мы уверенны, что она, еще раз повторюсь, наберет большее количество участников, чем было прежде", - заключила Малышева. Как в свою очередь рассказала Черкесова, акция проводится операторами мобильной связи. Абоненты из всех регионов РФ, согласно условиям проекта, могут набрать номер 1945 и установить мелодии военных лет в качестве звонка или заменить ими гудок на мобильных устройствах. Впервые акция "Ура Победе!" была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы. В 2020-м, в год 75-летия Победы, в ней приняли участие более 21 миллиона россиян. Акция предоставляет доступ к сводкам Совинформбюро, зачитанным Юрием Левитаном, также с помощью интерактивного голосового меню можно получить ссылку для загрузки логотипа юбилея Победы.
https://ria.ru/20250225/pobeda-2001534086.html
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общество, технологии, россия, москва, бэлла черкесова, юрий левитан, яндекс.музыка, литрес, совинформбюро, 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Технологии, Россия, Москва, Бэлла Черкесова, Юрий Левитан, Яндекс.Музыка, ЛитРес, Совинформбюро, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Малышева: акция "Ура Победе!" стала лучшим форматом погружения в историю

Член ОП Малышева: акция "Ура Победе!" стала лучшим форматом погружения в историю

© РИА Новости / Виталий БелоусовРуководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева.
Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева. - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева. . Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Всероссийская акция "Ура Победе!" как масштабный мультимедийный проект о Великой Отечественной войне с собранными музыкальными композициями и аудиофайлами с информационными сводками стала лучшим форматом погружения в историческую память, заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева.
Во вторник в Москве в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" стартовала всероссийская акция "Ура Победе!". Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова совместно с главой НЦИП приняли участие в запуске мультимедийного проекта.
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Акция "Ура Победе!" позволит установить мелодии военных лет на звонок
Вчера, 16:23
"Музыкальная составляющая – это как раз возможность передать атмосферу, передать чувства, передать вот те ценностные, очень важные мысли, которые были заложены в то время, и с которыми наши деды и прадеды шли в бой и одержали ту самую Победу. А когда мы говорим об обращении к сводкам информбюро, и мы слышим вот эти вести 80-летней давности, мне кажется, что лучшего формата погружения именно в историческую память, в том числе даже в фактологическую, вообще трудно что-либо предположить. Поэтому, конечно, такие акции, такие проекты, они чрезвычайно важны для сохранения исторической памяти и всячески должны быть поддержаны", - сказала Малышева на пресс-конференции, посвященной старту акции "Ура Победе!".
Руководитель центра напомнила, что в декабре НЦИП подготовил серию подкастов "Абонент недоступен" на базе документальных материалов чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений нацистов, воспоминаний очевидцев зверств немецких захватчиков. Доступ к 31 эпизоду подкаста свободный, их может послушать любой пользователь стриминговых сервисов "Яндекс.Музыка", "VK Музыка" и "Литрес".
"В базе национального центра свидетельств преступлений нацистов в виде документальных свидетельств уже более 10 миллионов. И я видела глаза людей, которые слушают эти подкасты: они наполняются слезами... Поэтому тот формат, который сегодня мы видим в акции "Ура Победе!" - вот это тот формат, который дает возможность нам воспринимать историческую память не как формальную категорию, не как дистанцированную, а как свою личную. И это самое главное, что может быть в этой акции. Поэтому акцию Национальный центр поддерживает, и мы уверенны, что она, еще раз повторюсь, наберет большее количество участников, чем было прежде", - заключила Малышева.
Как в свою очередь рассказала Черкесова, акция проводится операторами мобильной связи. Абоненты из всех регионов РФ, согласно условиям проекта, могут набрать номер 1945 и установить мелодии военных лет в качестве звонка или заменить ими гудок на мобильных устройствах.
Впервые акция "Ура Победе!" была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы. В 2020-м, в год 75-летия Победы, в ней приняли участие более 21 миллиона россиян. Акция предоставляет доступ к сводкам Совинформбюро, зачитанным Юрием Левитаном, также с помощью интерактивного голосового меню можно получить ссылку для загрузки логотипа юбилея Победы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоТехнологииРоссияМоскваБэлла ЧеркесоваЮрий ЛевитанЯндекс.МузыкаЛитРесСовинформбюро80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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