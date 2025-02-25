https://ria.ru/20250225/makron-2001576177.html

FT раскрыла, чего Макрон не смог добиться от Трампа по Украине

FT раскрыла, чего Макрон не смог добиться от Трампа по Украине - РИА Новости, 25.02.2025

FT раскрыла, чего Макрон не смог добиться от Трампа по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог добиться от президента США Дональда Трампа обязательств по поддержке отправки европейских военных на Украину по... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T19:35:00+03:00

2025-02-25T19:35:00+03:00

2025-02-25T19:53:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не смог добиться от президента США Дональда Трампа обязательств по поддержке отправки европейских военных на Украину по окончании конфликта, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. "Макрон <...> не смог добиться от президента США обязательств поддержать некое развертывание европейских военных (на Украине. — Прим. ред.) для сдерживания России в рамках какого-либо сценария послевоенного урегулирования", — говорится в материале. Как отмечает издание со ссылкой на европейского дипломата, французский лидер может оказаться под большим влиянием инициатив главы Белого дома по Украине, рассчитывая, что благодаря этому он якобы сможет влиять на американского лидера. Также, по мнению источника, Макрон считал Трампа более сговорчивым, чем тот оказался на самом деле. По итогам переговоров в Вашингтоне французский президент заявлял, что хочет быстрого соглашения по конфликту с предоставлением гарантий безопасности Киеву, а также утверждал, что смог заручиться поддержкой Трампа в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией республики.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о них в соседней стране преждевременно.

https://ria.ru/20250225/makron-2001392876.html

https://ria.ru/20250224/makron-2001382468.html

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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, дональд трамп, кир стармер, сша