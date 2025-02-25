https://ria.ru/20250225/makron-2001391333.html

Макрон предположил, когда может быть достигнуто перемирие на Украине

Макрон предположил, когда может быть достигнуто перемирие на Украине - РИА Новости, 25.02.2025

Макрон предположил, когда может быть достигнуто перемирие на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что перемирие в украинском конфликте может быть достигнуто в течение нескольких недель. РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что перемирие в украинском конфликте может быть достигнуто в течение нескольких недель. "Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель", - заявил Макрон в интервью американскому телеканалу Fox News.По его мнению, с вступлением в должность президента США Дональда Трампа "меняются правила игры", поскольку тот "обладает сдерживающим потенциалом" для возобновления взаимодействия с Россией. Французский лидер добавил, что его беспокоит необходимость действовать "быстро", и подчеркнул, что нужно перемирие, которое можно было бы "проверять", а также "полноценные переговоры".Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250225/makron-2001386980.html

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