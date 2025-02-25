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Макрон предположил, когда может быть достигнуто перемирие на Украине - РИА Новости, 25.02.2025
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02:31 25.02.2025 (обновлено: 09:56 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/makron-2001391333.html
Макрон предположил, когда может быть достигнуто перемирие на Украине
Макрон предположил, когда может быть достигнуто перемирие на Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Макрон предположил, когда может быть достигнуто перемирие на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что перемирие в украинском конфликте может быть достигнуто в течение нескольких недель. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T02:31:00+03:00
2025-02-25T09:56:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что перемирие в украинском конфликте может быть достигнуто в течение нескольких недель. "Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель", - заявил Макрон в интервью американскому телеканалу Fox News.По его мнению, с вступлением в должность президента США Дональда Трампа "меняются правила игры", поскольку тот "обладает сдерживающим потенциалом" для возобновления взаимодействия с Россией. Французский лидер добавил, что его беспокоит необходимость действовать "быстро", и подчеркнул, что нужно перемирие, которое можно было бы "проверять", а также "полноценные переговоры".Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин, дональд трамп, сша
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дональд Трамп, США
Макрон предположил, когда может быть достигнуто перемирие на Украине

Макрон: перемирие на Украине может быть достигнуто в течение нескольких недель

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 24 февраля 2025
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 24 февраля 2025
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что перемирие в украинском конфликте может быть достигнуто в течение нескольких недель.
"Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель", - заявил Макрон в интервью американскому телеканалу Fox News.
По его мнению, с вступлением в должность президента США Дональда Трампа "меняются правила игры", поскольку тот "обладает сдерживающим потенциалом" для возобновления взаимодействия с Россией. Французский лидер добавил, что его беспокоит необходимость действовать "быстро", и подчеркнул, что нужно перемирие, которое можно было бы "проверять", а также "полноценные переговоры".
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Макрон заявил, что хочет "быстрого соглашения" по Украине
00:43
 
В миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир ПутинДональд ТрампСША
 
 
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