Макрон предположил, когда может быть достигнуто перемирие на Украине
Макрон: перемирие на Украине может быть достигнуто в течение нескольких недель
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 24 февраля 2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 24 февраля 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что перемирие в украинском конфликте может быть достигнуто в течение нескольких недель.
"Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель", - заявил Макрон в интервью американскому телеканалу Fox News.
По его мнению, с вступлением в должность президента США Дональда Трампа "меняются правила игры", поскольку тот "обладает сдерживающим потенциалом" для возобновления взаимодействия с Россией. Французский лидер добавил, что его беспокоит необходимость действовать "быстро", и подчеркнул, что нужно перемирие, которое можно было бы "проверять", а также "полноценные переговоры".
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.