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Макрон заявил, что хочет "быстрого соглашения" по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
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00:43 25.02.2025 (обновлено: 09:55 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/makron-2001386980.html
Макрон заявил, что хочет "быстрого соглашения" по Украине
Макрон заявил, что хочет "быстрого соглашения" по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Макрон заявил, что хочет "быстрого соглашения" по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что хочет "быстрого соглашения" по... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T00:43:00+03:00
2025-02-25T09:55:00+03:00
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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что хочет "быстрого соглашения" по Украине с предоставлением гарантий безопасности Киеву. По словам Макрона, основным достижением его визита в США стало то, что он смог заручиться поддержкой Трампа в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине. "Поворотным моментом стало то, с какой детальностью мы обсудили гарантии безопасности. Мы хотим быстрого соглашения, но не хрупкой сделки. Тот факт, что ЕС вовлечен в предоставление гарантий и имеет ясность на этот счет, и что США готовы поддержать этот подход и солидарны, - это достижение этой поездки", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. Макрон отметил, что Европа выделила 138 миллиардов долларов на помощь Украине. По его словам, ЕС разделяет стремление Вашингтона к скорейшему завершению конфликта, однако настаивает на том, что мирное соглашение должно содержать гарантии безопасности для Киева. Макрон также заявил, что многие страны в Евросоюзе и за его пределами готовы отправить войска на Украину в качестве гарантий после подписания мирного соглашения. "В прошлом мы говорили о возможности отправки войск в контексте войны, чтобы создать стратегическую неопределенность. Сейчас мы говорим о будущем после мирного соглашения, как только будет мир, подписанный РФ и Украиной, и гарантами которого мы будем", - сказал он. При этом, по его словам, у Парижа и Лондона, подготовивших проект гарантий безопасности, "нет плана идти на фронт". "Это будут мирные силы, и они будут ограничены", - отметил Макрон, отказавшись назвать возможное число военных, которых планируется разместить на Украине. Президент Франции также отметил, что в Европе "настало понимание" того, что она сама должна обеспечивать свою безопасность. По его словам, Европа впредь "готова делать намного больше". Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250225/makron-2001385901.html
https://ria.ru/20250224/tramp-2001222864.html
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в мире, украина, европа, россия, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Европа, Россия, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Макрон заявил, что хочет "быстрого соглашения" по Украине

Макрон заявил, что хочет быстрого соглашения по Украине, но не хрупкой сделки

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 24 февраля 2025
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 24 февраля 2025
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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что хочет "быстрого соглашения" по Украине с предоставлением гарантий безопасности Киеву.
По словам Макрона, основным достижением его визита в США стало то, что он смог заручиться поддержкой Трампа в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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"Поворотным моментом стало то, с какой детальностью мы обсудили гарантии безопасности. Мы хотим быстрого соглашения, но не хрупкой сделки. Тот факт, что ЕС вовлечен в предоставление гарантий и имеет ясность на этот счет, и что США готовы поддержать этот подход и солидарны, - это достижение этой поездки", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Макрон отметил, что Европа выделила 138 миллиардов долларов на помощь Украине. По его словам, ЕС разделяет стремление Вашингтона к скорейшему завершению конфликта, однако настаивает на том, что мирное соглашение должно содержать гарантии безопасности для Киева.
Макрон также заявил, что многие страны в Евросоюзе и за его пределами готовы отправить войска на Украину в качестве гарантий после подписания мирного соглашения.
"В прошлом мы говорили о возможности отправки войск в контексте войны, чтобы создать стратегическую неопределенность. Сейчас мы говорим о будущем после мирного соглашения, как только будет мир, подписанный РФ и Украиной, и гарантами которого мы будем", - сказал он.
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При этом, по его словам, у Парижа и Лондона, подготовивших проект гарантий безопасности, "нет плана идти на фронт".
"Это будут мирные силы, и они будут ограничены", - отметил Макрон, отказавшись назвать возможное число военных, которых планируется разместить на Украине.
Президент Франции также отметил, что в Европе "настало понимание" того, что она сама должна обеспечивать свою безопасность. По его словам, Европа впредь "готова делать намного больше".
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент США Дональд Трамп встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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