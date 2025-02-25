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Для возобновления диалога с Путиным "есть хорошие причины", заявил Макрон - РИА Новости, 25.02.2025
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00:19 25.02.2025 (обновлено: 09:56 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/makron-2001385901.html
Для возобновления диалога с Путиным "есть хорошие причины", заявил Макрон
Для возобновления диалога с Путиным "есть хорошие причины", заявил Макрон - РИА Новости, 25.02.2025
Для возобновления диалога с Путиным "есть хорошие причины", заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "есть хорошие причины" для того, чтобы американский президент Дональд Трамп возобновил диалог с российским... РИА Новости, 25.02.2025
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россия
владимир путин
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "есть хорошие причины" для того, чтобы американский президент Дональд Трамп возобновил диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. "Первое: я всегда думаю, что это хорошо – вести дискуссии с другими лидерами, и особенно когда вы не соглашаетесь… Теперь с новой администрацией в США наступили большие перемены, новый контекст. Поэтому есть хорошие причины для президента Трампа возобновить диалог с президентом Путиным", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с американским президентом в Вашингтоне. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.
https://ria.ru/20250225/makron-2001385733.html
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сша, россия, владимир путин, эммануэль макрон, дональд трамп
США, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп
Для возобновления диалога с Путиным "есть хорошие причины", заявил Макрон

Макрон: есть хорошие причины для возобновления диалога с Путиным

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 24 февраля 2025
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 24 февраля 2025
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ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "есть хорошие причины" для того, чтобы американский президент Дональд Трамп возобновил диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Первое: я всегда думаю, что это хорошо – вести дискуссии с другими лидерами, и особенно когда вы не соглашаетесь… Теперь с новой администрацией в США наступили большие перемены, новый контекст. Поэтому есть хорошие причины для президента Трампа возобновить диалог с президентом Путиным", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с американским президентом в Вашингтоне. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Макрон заявил, что войска на Украину может отправить не только ЕС
00:15
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.
Президент США Дональд Трамп встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Макрон загрустил, когда Трамп отказался называть Путина диктатором
Вчера, 23:43
 
СШАРоссияВладимир ПутинЭммануэль МакронДональд Трамп
 
 
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