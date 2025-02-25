Макрон заявил, что войска на Украину может отправить не только ЕС
Макрон: многие страны ЕС и вне блока готовы отправить войска на Украину
© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. 24 февраля 2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. 24 февраля 2025
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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны в Евросоюзе и за его пределами готовы отправить войска на Украину в качестве гарантий после подписания мирного соглашения.
"И это, если можно так выразиться, абсолютно мирные, не участвующие в боевых действиях, но, если можно так выразиться, развертывания сил для гарантий. Они будут ограничены по определению, но обозначают солидарность. Как я уже сказал, я провел переговоры со всеми нашими союзниками, и несколько стран, как европейских, так и неевропейских, готовы принять участие в этих усилиях", - сказал Макрон на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца.
Макрон также заявил, что готовность США поддержать эту инициативу Евросоюза является "поворотным моментом".
По словам французского лидера, ряд стран при этом готовы продолжать поддерживать потенциал ВСУ за счет технического снабжения, а другие - оказывать логистическую поддержку.