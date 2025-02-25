Рейтинг@Mail.ru
Макрон согласен с лидирующей ролью ЕС в безопасности Украины, заявил Трамп - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 25.02.2025 (обновлено: 09:57 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/makron-2001384476.html
Макрон согласен с лидирующей ролью ЕС в безопасности Украины, заявил Трамп
Макрон согласен с лидирующей ролью ЕС в безопасности Украины, заявил Трамп - РИА Новости, 25.02.2025
Макрон согласен с лидирующей ролью ЕС в безопасности Украины, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон согласился с тем, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T00:01:00+03:00
2025-02-25T09:57:00+03:00
в мире
сша
европа
украина
дональд трамп
эммануэль макрон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001415550_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_845871f02c8e5477d67c9298bd089c91.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон согласился с тем, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины. "Президент Макрон согласен, что бремя обеспечения мира должно лежать на европейских странах, а не только на США, и Европа должна взять на себя центральную роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины", – сказал Трамп в ходе пресс-конференции. Он отметил, что Вашингтон выделил на поддержку Киева более 300 миллиардов долларов, в то время как европейские страны потратили около 100 миллиардов. "Это большая разница, и в какой-то момент мы должны прийти к равенству", – добавил он.
https://ria.ru/20250224/makron-2001363523.html
сша
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001415550_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_773e6aac3be698675c90c7c67db7e8e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, украина, дональд трамп, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Макрон согласен с лидирующей ролью ЕС в безопасности Украины, заявил Трамп

Трамп: Макрон согласился с необходимостью ведущей роли ЕС в безопасности Украины

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Вашингтоне. 24 февраля 2025
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Вашингтоне. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Вашингтоне. 24 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон согласился с тем, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины.
"Президент Макрон согласен, что бремя обеспечения мира должно лежать на европейских странах, а не только на США, и Европа должна взять на себя центральную роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины", – сказал Трамп в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что Вашингтон выделил на поддержку Киева более 300 миллиардов долларов, в то время как европейские страны потратили около 100 миллиардов. "Это большая разница, и в какой-то момент мы должны прийти к равенству", – добавил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Макрон заявил о готовом плане Лондона и Парижа по Украине
Вчера, 21:07
 
В миреСШАЕвропаУкраинаДональд ТрампЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала