https://ria.ru/20250225/makron-2001384476.html
Макрон согласен с лидирующей ролью ЕС в безопасности Украины, заявил Трамп
Макрон согласен с лидирующей ролью ЕС в безопасности Украины, заявил Трамп - РИА Новости, 25.02.2025
Макрон согласен с лидирующей ролью ЕС в безопасности Украины, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон согласился с тем, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T00:01:00+03:00
2025-02-25T00:01:00+03:00
2025-02-25T09:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон согласился с тем, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины. "Президент Макрон согласен, что бремя обеспечения мира должно лежать на европейских странах, а не только на США, и Европа должна взять на себя центральную роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины", – сказал Трамп в ходе пресс-конференции. Он отметил, что Вашингтон выделил на поддержку Киева более 300 миллиардов долларов, в то время как европейские страны потратили около 100 миллиардов. "Это большая разница, и в какой-то момент мы должны прийти к равенству", – добавил он.
https://ria.ru/20250224/makron-2001363523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, украина, дональд трамп, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Макрон согласен с лидирующей ролью ЕС в безопасности Украины, заявил Трамп
Трамп: Макрон согласился с необходимостью ведущей роли ЕС в безопасности Украины