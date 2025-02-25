https://ria.ru/20250225/makron-2001384476.html

Макрон согласен с лидирующей ролью ЕС в безопасности Украины, заявил Трамп

Макрон согласен с лидирующей ролью ЕС в безопасности Украины, заявил Трамп - РИА Новости, 25.02.2025

Макрон согласен с лидирующей ролью ЕС в безопасности Украины, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон согласился с тем, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T00:01:00+03:00

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2025-02-25T09:57:00+03:00

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евросоюз

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон согласился с тем, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины. "Президент Макрон согласен, что бремя обеспечения мира должно лежать на европейских странах, а не только на США, и Европа должна взять на себя центральную роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины", – сказал Трамп в ходе пресс-конференции. Он отметил, что Вашингтон выделил на поддержку Киева более 300 миллиардов долларов, в то время как европейские страны потратили около 100 миллиардов. "Это большая разница, и в какой-то момент мы должны прийти к равенству", – добавил он.

https://ria.ru/20250224/makron-2001363523.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, европа, украина, дональд трамп, эммануэль макрон, евросоюз