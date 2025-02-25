Рейтинг@Mail.ru
Московский этап "Лыжни России" пройдет в новом формате - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 25.02.2025 (обновлено: 21:11 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/lyzhnya-2001572911.html
Московский этап "Лыжни России" пройдет в новом формате
Московский этап "Лыжни России" пройдет в новом формате - РИА Новости, 25.02.2025
Московский этап "Лыжни России" пройдет в новом формате
Московский этап "Лыжни России" пройдет в необычном формате из-за погодных условий на территории лыжно-биатлонной трассы Олимпийского комплекса "Лужники" с 26... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T19:06:00+03:00
2025-02-25T21:11:00+03:00
москва
лыжня россии
погода
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858079611_0:0:2999:1687_1920x0_80_0_0_863d9d305775189a0c352a44e376ccdd.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Московский этап "Лыжни России" пройдет в необычном формате из-за погодных условий на территории лыжно-биатлонной трассы Олимпийского комплекса "Лужники" с 26 февраля по 4 марта, сообщает столичный департамент спорта."Лыжная ретрогонка отменяется в связи с погодными условиями. К сожалению, принято решение об отмене мероприятия в связи с погодными условиями… Московский этап 43-й "Лыжни России" в этом году пройдет в необычном формате. В связи с погодными условиями и отсутствием снега соревнования пройдут на территории лыжно-биатлонной трассы Олимпийского комплекса "Лужники", - говорится в Telegram-канале ведомства.Гонка пройдет с 26 февраля по 4 марта."Все ранее зарегистрировавшиеся участники в период с 26 февраля по 4 марта ежедневно с 17.00 до 21.00 смогут получить стартовый пакет и пройти дистанцию", - уточняется в сообщении.
https://rsport.ria.ru/20250131/rossija-1996651557.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858079611_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_f5a6673bebdcacecc681df270dced5fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, лыжня россии, погода, спорт
Москва, Лыжня России, Погода, Спорт
Московский этап "Лыжни России" пройдет в новом формате

Московский этап "Лыжни России" пройдет в Лужниках из-за погодных условий

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкУчастники Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России"
Участники Всероссийской массовой лыжной гонки Лыжня России - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Участники Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Московский этап "Лыжни России" пройдет в необычном формате из-за погодных условий на территории лыжно-биатлонной трассы Олимпийского комплекса "Лужники" с 26 февраля по 4 марта, сообщает столичный департамент спорта.
«
"Лыжная ретрогонка отменяется в связи с погодными условиями. К сожалению, принято решение об отмене мероприятия в связи с погодными условиями… Московский этап 43-й "Лыжни России" в этом году пройдет в необычном формате. В связи с погодными условиями и отсутствием снега соревнования пройдут на территории лыжно-биатлонной трассы Олимпийского комплекса "Лужники", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Гонка пройдет с 26 февраля по 4 марта.
"Все ранее зарегистрировавшиеся участники в период с 26 февраля по 4 марта ежедневно с 17.00 до 21.00 смогут получить стартовый пакет и пройти дистанцию", - уточняется в сообщении.
Всероссийская массовая лыжная гонка Лыжня России - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В Новгородской области отменили региональный этап "Лыжни России"
31 января, 15:29
 
МоскваЛыжня РоссииПогодаСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала