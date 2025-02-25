Московский этап "Лыжни России" пройдет в новом формате
Московский этап "Лыжни России" пройдет в Лужниках из-за погодных условий
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкУчастники Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России"
Участники Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Московский этап "Лыжни России" пройдет в необычном формате из-за погодных условий на территории лыжно-биатлонной трассы Олимпийского комплекса "Лужники" с 26 февраля по 4 марта, сообщает столичный департамент спорта.
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"Лыжная ретрогонка отменяется в связи с погодными условиями. К сожалению, принято решение об отмене мероприятия в связи с погодными условиями… Московский этап 43-й "Лыжни России" в этом году пройдет в необычном формате. В связи с погодными условиями и отсутствием снега соревнования пройдут на территории лыжно-биатлонной трассы Олимпийского комплекса "Лужники", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Гонка пройдет с 26 февраля по 4 марта.
"Все ранее зарегистрировавшиеся участники в период с 26 февраля по 4 марта ежедневно с 17.00 до 21.00 смогут получить стартовый пакет и пройти дистанцию", - уточняется в сообщении.
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