https://ria.ru/20250225/lyzhnya-2001572911.html

Московский этап "Лыжни России" пройдет в новом формате

Московский этап "Лыжни России" пройдет в новом формате - РИА Новости, 25.02.2025

Московский этап "Лыжни России" пройдет в новом формате

Московский этап "Лыжни России" пройдет в необычном формате из-за погодных условий на территории лыжно-биатлонной трассы Олимпийского комплекса "Лужники" с 26... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T19:06:00+03:00

2025-02-25T19:06:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Московский этап "Лыжни России" пройдет в необычном формате из-за погодных условий на территории лыжно-биатлонной трассы Олимпийского комплекса "Лужники" с 26 февраля по 4 марта, сообщает столичный департамент спорта."Лыжная ретрогонка отменяется в связи с погодными условиями. К сожалению, принято решение об отмене мероприятия в связи с погодными условиями… Московский этап 43-й "Лыжни России" в этом году пройдет в необычном формате. В связи с погодными условиями и отсутствием снега соревнования пройдут на территории лыжно-биатлонной трассы Олимпийского комплекса "Лужники", - говорится в Telegram-канале ведомства.Гонка пройдет с 26 февраля по 4 марта."Все ранее зарегистрировавшиеся участники в период с 26 февраля по 4 марта ежедневно с 17.00 до 21.00 смогут получить стартовый пакет и пройти дистанцию", - уточняется в сообщении.

https://rsport.ria.ru/20250131/rossija-1996651557.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, лыжня россии, погода, спорт