https://ria.ru/20250225/luna-2001480828.html

В НАСА рассказали об астероиде, который может столкнуться с Землей

В НАСА рассказали об астероиде, который может столкнуться с Землей - РИА Новости, 25.02.2025

В НАСА рассказали об астероиде, который может столкнуться с Землей

Вероятность столкновения недавно открытого астероида 2024 YR4 с Луной оценивается в 1,7 процента, а с Землей — в тысячные доли процента, сообщило американское... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:46:00+03:00

2025-02-25T12:46:00+03:00

2025-02-25T15:34:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вероятность столкновения недавно открытого астероида 2024 YR4 с Луной оценивается в 1,7 процента, а с Землей — в тысячные доли процента, сообщило американское космическое агентство НАСА в официальном блоге."По-прежнему сохраняется очень малая вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года. В настоящее время эта вероятность составляет 1,7 процента", — говорится в публикации.А вероятность столкновения его с Землей ученые практически исключили — сейчас она составляет 0,004 процента. Таким образом, агентство пересмотрело оценку от 19 февраля — тогда специалисты НАСА заявили, что вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей составляет 3,1 процента. А 30 января этот астероид был назван единственным, чья вероятность столкновения с Землей превысила один процент.НАСА с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" планирует продолжать наблюдение за астероидом, чтобы более точно узнать его размеры. По последним данным, диаметр небесного тела оценивается в 40-90 метров. Астероид 2024 YR4 открыли 27 декабря прошлого года ученые из обсерватории ATLAS в Чили. В конце января научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий рассказал РИА Новости, что это небесное тело может столкнуться с нашей планетой в 2032 году. На тот момент вероятность этого события варьировалась от 0,5 до шести процентов.

https://ria.ru/20250214/asteroid-1999440961.html

https://ria.ru/20250214/yr4-1999109668.html

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