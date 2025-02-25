https://ria.ru/20250225/luna-2001480828.html
В НАСА рассказали об астероиде, который может столкнуться с Землей
В НАСА рассказали об астероиде, который может столкнуться с Землей - РИА Новости, 25.02.2025
В НАСА рассказали об астероиде, который может столкнуться с Землей
Вероятность столкновения недавно открытого астероида 2024 YR4 с Луной оценивается в 1,7 процента, а с Землей — в тысячные доли процента, сообщило американское... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:46:00+03:00
2025-02-25T12:46:00+03:00
2025-02-25T15:34:00+03:00
космос - риа наука
наса
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_056840244b429dda1ae8233a4c274c49.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вероятность столкновения недавно открытого астероида 2024 YR4 с Луной оценивается в 1,7 процента, а с Землей — в тысячные доли процента, сообщило американское космическое агентство НАСА в официальном блоге."По-прежнему сохраняется очень малая вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года. В настоящее время эта вероятность составляет 1,7 процента", — говорится в публикации.А вероятность столкновения его с Землей ученые практически исключили — сейчас она составляет 0,004 процента. Таким образом, агентство пересмотрело оценку от 19 февраля — тогда специалисты НАСА заявили, что вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей составляет 3,1 процента. А 30 января этот астероид был назван единственным, чья вероятность столкновения с Землей превысила один процент.НАСА с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" планирует продолжать наблюдение за астероидом, чтобы более точно узнать его размеры. По последним данным, диаметр небесного тела оценивается в 40-90 метров. Астероид 2024 YR4 открыли 27 декабря прошлого года ученые из обсерватории ATLAS в Чили. В конце января научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий рассказал РИА Новости, что это небесное тело может столкнуться с нашей планетой в 2032 году. На тот момент вероятность этого события варьировалась от 0,5 до шести процентов.
https://ria.ru/20250214/asteroid-1999440961.html
https://ria.ru/20250214/yr4-1999109668.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_845291b4c0fa4a104e94612d23c96537.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, наса
Космос - РИА Наука, НАСА, Наука
В НАСА рассказали об астероиде, который может столкнуться с Землей
НАСА: астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной вместо Земли в 2032 году
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Вероятность столкновения недавно открытого астероида 2024 YR4 с Луной оценивается в 1,7 процента, а с Землей — в тысячные доли процента, сообщило американское космическое агентство НАСА в официальном блоге
.
"По-прежнему сохраняется очень малая вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года. В настоящее время эта вероятность составляет 1,7 процента", — говорится в публикации.
А вероятность столкновения его с Землей ученые практически исключили — сейчас она составляет 0,004 процента.
Таким образом, агентство пересмотрело оценку от 19 февраля — тогда специалисты НАСА заявили, что вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей составляет 3,1 процента. А 30 января этот астероид был назван единственным, чья вероятность столкновения с Землей превысила один процент.
НАСА с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" планирует продолжать наблюдение за астероидом, чтобы более точно узнать его размеры. По последним данным, диаметр небесного тела оценивается в 40-90 метров.
Астероид 2024 YR4 открыли 27 декабря прошлого года ученые из обсерватории ATLAS в Чили
. В конце января научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий рассказал РИА Новости, что это небесное тело может столкнуться с нашей планетой в 2032 году. На тот момент вероятность этого события варьировалась от 0,5 до шести процентов.