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Израильский дрон нанес удар по району на востоке Ливана - РИА Новости, 25.02.2025
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21:50 25.02.2025
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Израильский дрон нанес удар по району на востоке Ливана
Израильский дрон нанес удар по району на востоке Ливана - РИА Новости, 25.02.2025
Израильский дрон нанес удар по району на востоке Ливана
Беспилотник ВВС Израиля нанес удар по району Шаара на востоке Ливана близ границы с Сирией, два человека погибли, сообщает сирийское национальное агентство NNA. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T21:50:00+03:00
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израиль
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БЕЙРУТ, 25 фев - РИА Новости. Беспилотник ВВС Израиля нанес удар по району Шаара на востоке Ливана близ границы с Сирией, два человека погибли, сообщает сирийское национальное агентство NNA. "Вражеский дрон нанес удар по району Шаара в области Джента... в результате чего погибли два человека и двое получили ранения", - сказано в сообщении. Ливанские власти неоднократно призывали международное сообщество оказать давление на Израиль для прекращения ежедневных нарушений соглашения о прекращении огня вступивших в силу 27 ноября прошлого года после нескольких месяц вооруженного противостояния между Израилем и движением "Хезболлах". Израильская армия регулярно продолжает наносить удары по югу и востоку Ливана под предлогом уничтожения инфраструктуры и живой силы шиитского сопротивления.
https://ria.ru/20250223/siriya-2001155130.html
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в мире, израиль, ливан, сирия, хезболла
В мире, Израиль, Ливан, Сирия, Хезболла
Израильский дрон нанес удар по району на востоке Ливана

NNA: дрон ВВС Израиля нанес удар по востоку Ливана, два человека погибли

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 фев - РИА Новости. Беспилотник ВВС Израиля нанес удар по району Шаара на востоке Ливана близ границы с Сирией, два человека погибли, сообщает сирийское национальное агентство NNA.
"Вражеский дрон нанес удар по району Шаара в области Джента... в результате чего погибли два человека и двое получили ранения", - сказано в сообщении.
Ливанские власти неоднократно призывали международное сообщество оказать давление на Израиль для прекращения ежедневных нарушений соглашения о прекращении огня вступивших в силу 27 ноября прошлого года после нескольких месяц вооруженного противостояния между Израилем и движением "Хезболлах". Израильская армия регулярно продолжает наносить удары по югу и востоку Ливана под предлогом уничтожения инфраструктуры и живой силы шиитского сопротивления.
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В миреИзраильЛиванСирияХезболла
 
 
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