https://ria.ru/20250225/lider-2001317463.html

"Лидер исчезнет, Россию толкают в бездну": астроном описал все до 2035 года

"Лидер исчезнет, Россию толкают в бездну": астроном описал все до 2035 года - РИА Новости, 25.02.2025

"Лидер исчезнет, Россию толкают в бездну": астроном описал все до 2035 года

У телеведущих на федеральных каналах он нарасхват. Неудивительно, ведь индийский астроном Пандит Сомнатх не предполагает, а дает прогнозы. Причем довольно... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T08:30:00+03:00

2025-02-25T08:30:00+03:00

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У телеведущих на федеральных каналах он нарасхват. Неудивительно, ведь индийский астроном Пандит Сомнатх не предполагает, а дает прогнозы. Причем довольно точные. Вот и теперь ему есть, что рассказать миру о событиях ближайшего тысячелетия.Свет истиныПандит Сомнатх (настоящее имя Шарад Бакши Кумар) родился 10 декабря 1968 года в городе Читракута в семье брахманов (высшей касты в Индии). Его отец и дед изучали Веды – древнейшие философские трактаты – и приобщили к этому знанию Пандита.Но поначалу в его жизни не было ничего необычного: окончание школы, учеба в сельскохозяйственном университете…Все изменилось в 1995-м – когда юноша попал в одну из знаменитых школ йоги Махариши. Вместе с практиками он серьезно увлекся астрологией и прогнозированием по движению небесных светил.В 1998-м состоялась его поездка в Россию. С тех пор, по признанию самого Пандита, он навсегда влюбился в "северную страну".Тогда же астролог начал давать частные консультации по всему миру. Для этого он разработал собственное учение, которое в переводе с санскрита означает "свет". Пандит объясняет, человечеству важно научиться видеть связь между космическим универсумом и событиями личной жизни.Однако, с грустью признается астролог, людей – где бы они ни жили: в Европе, Азии, Америке – всегда волнует одно и то же. Здоровье, финансы, карьера…Именно поэтому Пандит Сомнатх довольно быстро от частных предсказаний перешел к прогнозированию будущего планеты в целом. И делает он это весьма успешно.Прошел через кровьВ начале 2024-го Сомнатх выступал в качестве приглашенного эксперта в одной из передач на российском телеканале. Ведущим и гостям программы не терпелось тогда узнать: кто станет следующим президентом США, пойдет ли он на диалог с Россией, когда ждать окончания СВО. И многое, многое другое…Астролог последовательно дал ответы на все волнующие аудиторию вопросы. В частности, сказал: в Белый дом вернется Дональд Трамп – ведь его миссия еще не завершена."Однако, не исключено, что для этого ему придется пройти через кровь. Я имею в виду не расправу с политическими оппонентами. А покушение на самого Трампа", – уточнил Пандит.Стоит ли напоминать об инциденте в Пенсильвании? Тогда на предвыборном митинге Трамп был ранен в ухо. Один из зрителей погиб, еще двое пострадали.Кроме того, астролог год назад предрекал серьезные изменения в одной из стран арабского мира. "Возможен государственный переворот, авиакатастрофы с первыми лицами государств. Все потому, что 2024-й – гневный год. И пик этого гнева придется на лето, июль-август", – пояснил астролог.Да, наступление сирийских боевиков произошло не летом, а в декабре. Тем не менее, факт фактом – в стране произошел переворот, власть сменилась. Сомнатх оказался прав."Главное – не мешать"Не исключено, что и на этот раз индийский астролог не промахнулся. В частности, говоря об отношениях России и США."Еще год, и потом Америка станет слабой, и поэтому они попросят Россию вернуться к хорошим отношениям с ними. Внутренних проблем у Штатов будет так много, что контролировать ситуацию в мире им станет уже не под силу", – считает Сомнатх.Невольно вспоминается телефонный звонок Трампа Владимиру Путину. И последующее начало диалога двух сверхдержав в Саудовской Аравии по поводу урегулирования украинского конфликта.К слову, об Украине. Сомнатх не обошел стороной и этот вопрос. По его мнению, нежелание Владимира Зеленского садиться за стол переговоров – обманчивое."Он будет и дальше так говорить. Но тайно пойдет на это. По моим расчетам это произойдет весной 2025-го", – уточнил астролог.А затем, продолжил Пантид, Зеленский исчезнет. Политически – точно. Но индийский пророк не исключил, что физически – тоже. "Убрать могут и свои", пояснил он. Удержать Зеленского у власти могут "западные партнеры". Они будет убеждать его продолжать сопротивляться России. Но этот путь ни к чему хорошему не приведет."Если Запад не даст закончить спецоперацию весной 2025-го, то нас ждет не самый приятный сценарий. Европа сейчас сама хорошо не осознает, к какой бездне толкает мир", – считает Пандит.Действительно, параллельно с восстановлением дипломатических связей России и США, в Старом Свете прошла Мюнхенская конференция по безопасности. Европейские лидеры активно обсуждают, кому придется отправлять войска на Украину в качестве миротворцев. ЕС выделил "незалежной" пару траншей военной помощи в размере нескольких миллиардов евро.Это вернется в РоссиюРоссии же, обнадеживает Сомнатх, в ближайшие годы беспокоиться не стоит. После лета 2025-го она вступит в новый космический цикл, который продлится пять лет."В это время сильные останутся в стране. А слабые убегут. Они не захотят жить в новых условиях. Но это их решение – поспешное. Так всегда бывает. Те сильные, кто останется, сделают Россию еще сильнее", – объяснил астролог.Кроме того, рассказал Пандит, после 2025-го Россия превратится в "страну женщин"."Эта женская энергия вернется. Эмоции, чувства, любовь... Семейная атмосфера возобладает. Возможно, стоит ожидать демографического подъема. Самое главное это то, что вернется цель в жизни страны", – рассказал астролог.Новых напастей России пока не стоит бояться. Как и миру в целом. Масштабных изменений следует ожидать к 2032-му."Это может быть природным катаклизмом. Или обострением политической обстановки. В любом случае, произойдет это в южно-азиатском регионе", – поделился своими мыслями Пандит.Еще одна проблема, с которой Россия и мир столкнуться в начале следующего десятилетия", – искусственный интеллект."Сейчас нам кажется это забавным. Но вскоре будет не до смеха. Придется решать, кто над кем властвует. Проблема с искусственными разумом может зайти далеко. В 2030-е, если человечество не изменит свих взглядов на ИИ, наступит кибер-катастрофа", – предостерегает Сомнатх.Спасти от неминуемой гибели, считает он, может "новое учение" – должна быть предложена совершенно иная парадигма мышления, взгляда на проблему взаимодействия человека, природы и компьютера. Только таким путем удастся избежать кибер-катастрофы.Как знать… Может быть, "новое учение" созреет именно на российских бескрайних просторах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Никита Бизин

россия, сша, европа, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, владимир зеленский