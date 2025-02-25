"Лидер исчезнет, Россию толкают в бездну": астроном описал все до 2035 года
© соцсети Пандита СомнатхаПандит Сомнатх
© соцсети Пандита Сомнатха
Пандит Сомнатх
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У телеведущих на федеральных каналах он нарасхват. Неудивительно, ведь индийский астроном Пандит Сомнатх не предполагает, а дает прогнозы. Причем довольно точные. Вот и теперь ему есть, что рассказать миру о событиях ближайшего тысячелетия.
Свет истины
Пандит Сомнатх (настоящее имя Шарад Бакши Кумар) родился 10 декабря 1968 года в городе Читракута в семье брахманов (высшей касты в Индии). Его отец и дед изучали Веды – древнейшие философские трактаты – и приобщили к этому знанию Пандита.
© Фото : соцсети Пандита СомнатхаПандит Сомнатх
© Фото : соцсети Пандита Сомнатха
Пандит Сомнатх
Но поначалу в его жизни не было ничего необычного: окончание школы, учеба в сельскохозяйственном университете…
Все изменилось в 1995-м – когда юноша попал в одну из знаменитых школ йоги Махариши. Вместе с практиками он серьезно увлекся астрологией и прогнозированием по движению небесных светил.
В 1998-м состоялась его поездка в Россию. С тех пор, по признанию самого Пандита, он навсегда влюбился в "северную страну".
Тогда же астролог начал давать частные консультации по всему миру. Для этого он разработал собственное учение, которое в переводе с санскрита означает "свет". Пандит объясняет, человечеству важно научиться видеть связь между космическим универсумом и событиями личной жизни.
© PSI/Pamela L. Gay Художественное представление планеты TIC 172900988b, вращающейся вокруг двух звезд
© PSI/Pamela L. Gay
Художественное представление планеты TIC 172900988b, вращающейся вокруг двух звезд
Именно поэтому Пандит Сомнатх довольно быстро от частных предсказаний перешел к прогнозированию будущего планеты в целом. И делает он это весьма успешно.
Прошел через кровь
В начале 2024-го Сомнатх выступал в качестве приглашенного эксперта в одной из передач на российском телеканале. Ведущим и гостям программы не терпелось тогда узнать: кто станет следующим президентом США, пойдет ли он на диалог с Россией, когда ждать окончания СВО. И многое, многое другое…
© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Астролог последовательно дал ответы на все волнующие аудиторию вопросы. В частности, сказал: в Белый дом вернется Дональд Трамп – ведь его миссия еще не завершена.
"Однако, не исключено, что для этого ему придется пройти через кровь. Я имею в виду не расправу с политическими оппонентами. А покушение на самого Трампа", – уточнил Пандит.
Стоит ли напоминать об инциденте в Пенсильвании? Тогда на предвыборном митинге Трамп был ранен в ухо. Один из зрителей погиб, еще двое пострадали.
Кроме того, астролог год назад предрекал серьезные изменения в одной из стран арабского мира. "Возможен государственный переворот, авиакатастрофы с первыми лицами государств. Все потому, что 2024-й – гневный год. И пик этого гнева придется на лето, июль-август", – пояснил астролог.
© AP Photo / Omar SanadikiЧлены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
© AP Photo / Omar Sanadiki
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Да, наступление сирийских боевиков произошло не летом, а в декабре. Тем не менее, факт фактом – в стране произошел переворот, власть сменилась. Сомнатх оказался прав.
"Главное – не мешать"
Не исключено, что и на этот раз индийский астролог не промахнулся. В частности, говоря об отношениях России и США.
"Еще год, и потом Америка станет слабой, и поэтому они попросят Россию вернуться к хорошим отношениям с ними. Внутренних проблем у Штатов будет так много, что контролировать ситуацию в мире им станет уже не под силу", – считает Сомнатх.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
Невольно вспоминается телефонный звонок Трампа Владимиру Путину. И последующее начало диалога двух сверхдержав в Саудовской Аравии по поводу урегулирования украинского конфликта.
К слову, об Украине. Сомнатх не обошел стороной и этот вопрос. По его мнению, нежелание Владимира Зеленского садиться за стол переговоров – обманчивое.
"Он будет и дальше так говорить. Но тайно пойдет на это. По моим расчетам это произойдет весной 2025-го", – уточнил астролог.
А затем, продолжил Пантид, Зеленский исчезнет. Политически – точно. Но индийский пророк не исключил, что физически – тоже. "Убрать могут и свои", пояснил он. Удержать Зеленского у власти могут "западные партнеры". Они будет убеждать его продолжать сопротивляться России. Но этот путь ни к чему хорошему не приведет.
© AP Photo / Hannes P AlbertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе
© AP Photo / Hannes P Albert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе
"Если Запад не даст закончить спецоперацию весной 2025-го, то нас ждет не самый приятный сценарий. Европа сейчас сама хорошо не осознает, к какой бездне толкает мир", – считает Пандит.
Действительно, параллельно с восстановлением дипломатических связей России и США, в Старом Свете прошла Мюнхенская конференция по безопасности. Европейские лидеры активно обсуждают, кому придется отправлять войска на Украину в качестве миротворцев. ЕС выделил "незалежной" пару траншей военной помощи в размере нескольких миллиардов евро.
Это вернется в Россию
России же, обнадеживает Сомнатх, в ближайшие годы беспокоиться не стоит. После лета 2025-го она вступит в новый космический цикл, который продлится пять лет.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастники празднования Дня народного единства во Владивостоке
Участники празднования Дня народного единства во Владивостоке
"В это время сильные останутся в стране. А слабые убегут. Они не захотят жить в новых условиях. Но это их решение – поспешное. Так всегда бывает. Те сильные, кто останется, сделают Россию еще сильнее", – объяснил астролог.
Кроме того, рассказал Пандит, после 2025-го Россия превратится в "страну женщин".
"Эта женская энергия вернется. Эмоции, чувства, любовь... Семейная атмосфера возобладает. Возможно, стоит ожидать демографического подъема. Самое главное это то, что вернется цель в жизни страны", – рассказал астролог.
Новых напастей России пока не стоит бояться. Как и миру в целом. Масштабных изменений следует ожидать к 2032-му.
© Depositphotos.com / nicoletaionescuМать с ребенком возле окна
© Depositphotos.com / nicoletaionescu
Мать с ребенком возле окна
"Это может быть природным катаклизмом. Или обострением политической обстановки. В любом случае, произойдет это в южно-азиатском регионе", – поделился своими мыслями Пандит.
Еще одна проблема, с которой Россия и мир столкнуться в начале следующего десятилетия", – искусственный интеллект.
"Сейчас нам кажется это забавным. Но вскоре будет не до смеха. Придется решать, кто над кем властвует. Проблема с искусственными разумом может зайти далеко. В 2030-е, если человечество не изменит свих взглядов на ИИ, наступит кибер-катастрофа", – предостерегает Сомнатх.
Спасти от неминуемой гибели, считает он, может "новое учение" – должна быть предложена совершенно иная парадигма мышления, взгляда на проблему взаимодействия человека, природы и компьютера. Только таким путем удастся избежать кибер-катастрофы.
Как знать… Может быть, "новое учение" созреет именно на российских бескрайних просторах.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПобережье озера Байкал около поселка Горячинск в Прибайкальском районе республики Бурятия
Побережье озера Байкал около поселка Горячинск в Прибайкальском районе республики Бурятия