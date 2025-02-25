https://ria.ru/20250225/lavrov-2001555137.html
Лавров встретился с президентом Ирана
Лавров встретился с президентом Ирана - РИА Новости, 25.02.2025
Лавров встретился с президентом Ирана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:41:00+03:00
2025-02-25T17:41:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передаёт корреспондент РИА Новости.До этого он провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, обсудив с ним ситуацию в Сирии, перспективы урегулирования вокруг иранской ядерной программы, а также ряд других тем. Кроме того, Лавров поделился оценками с министром иностранных дел Ирана по поводу контактов Москвы с Вашингтоном.На встрече Лавров передал Пезешкиану "огромный привет" от российского президента Владимира Путина и сообщил, что Договор по всеобъемлющему стратегическому партнерству, который Москва и Тегеран подписали в январе, уже начали выполнять.Визит проходит в свете принятия администрацией президента США Дональда Трампа политики максимального давления в отношении Ирана, а также вновь заговорившего о себе вопроса о ядерной сделки, из которой США вышли в 2018 году в первый срок Трампа.Выход США из нее побудил Иран отказаться от выполнения части обязательств в рамках этого соглашения, что позволило Тегерану развивать свою атомную сферу.С началом своего второго срока Трамп заявил, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого, но готовы заключить с Ираном соглашение.Глава МИД Ирана по итогам переговоров с Лавровым заявил, что Тегеран не будет вести с Вашингтоном переговоры по ядерной сделке, пока США будут реализовать в отношении Ирана политику максимального давления.
https://ria.ru/20250225/iran-2001529800.html
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"Огромный привет от президента Путина": Лавров встретился в Тегеране с президентом Ирана
"Огромный привет от президента Путина": Лавров встретился в Тегеране с президентом Ирана
2025-02-25T17:41
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иран, тегеран (город), в мире, сша, сергей лавров, дональд трамп, масуд пезешкиан
Иран, Тегеран (город), В мире, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан
Лавров встретился с президентом Ирана
Лавров встретился с президентом Ирана в ходе визита в Тегеран