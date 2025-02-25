https://ria.ru/20250225/lavrov-2001555137.html

Лавров встретился с президентом Ирана

Лавров встретился с президентом Ирана - РИА Новости, 25.02.2025

Лавров встретился с президентом Ирана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:41:00+03:00

2025-02-25T17:41:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передаёт корреспондент РИА Новости.До этого он провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, обсудив с ним ситуацию в Сирии, перспективы урегулирования вокруг иранской ядерной программы, а также ряд других тем. Кроме того, Лавров поделился оценками с министром иностранных дел Ирана по поводу контактов Москвы с Вашингтоном.На встрече Лавров передал Пезешкиану "огромный привет" от российского президента Владимира Путина и сообщил, что Договор по всеобъемлющему стратегическому партнерству, который Москва и Тегеран подписали в январе, уже начали выполнять.Визит проходит в свете принятия администрацией президента США Дональда Трампа политики максимального давления в отношении Ирана, а также вновь заговорившего о себе вопроса о ядерной сделки, из которой США вышли в 2018 году в первый срок Трампа.Выход США из нее побудил Иран отказаться от выполнения части обязательств в рамках этого соглашения, что позволило Тегерану развивать свою атомную сферу.С началом своего второго срока Трамп заявил, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого, но готовы заключить с Ираном соглашение.Глава МИД Ирана по итогам переговоров с Лавровым заявил, что Тегеран не будет вести с Вашингтоном переговоры по ядерной сделке, пока США будут реализовать в отношении Ирана политику максимального давления.

https://ria.ru/20250225/iran-2001529800.html

https://ria.ru/20250225/lavrov-2001534350.html

иран

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"Огромный привет от президента Путина": Лавров встретился в Тегеране с президентом Ирана "Огромный привет от президента Путина": Лавров встретился в Тегеране с президентом Ирана 2025-02-25T17:41 true PT0M03S

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иран, тегеран (город), в мире, сша, сергей лавров, дональд трамп, масуд пезешкиан