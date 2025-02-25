Лавров оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Лавров заявил, что РФ и Иран настроены на поиск выхода из ситуации вокруг СВПД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Россия и Иран настроены на поиск выхода из ситуации, сложившейся вокруг иранской ядерной сделки, есть уверенность в наличии ресурса для дипломатии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Много говорили о ситуации, которая сложилась вокруг совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Мы убеждены, что ресурс дипломатии сохраняется, нельзя им пренебрегать. Надо его максимально эффективно задействовать. Без каких-либо угроз и без намеков на возможности неких силовых решений. Мы настроены на продолжение поиска приемлемых развязок для выхода из сложившейся ситуации, которую создал не Иран, а наши западные коллеги", - сказа Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Ранее в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Президент США заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
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