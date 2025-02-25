https://ria.ru/20250225/lavrov-2001536719.html

Лавров оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Лавров оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки - РИА Новости, 25.02.2025

Лавров оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Россия и Иран настроены на поиск выхода из ситуации, сложившейся вокруг иранской ядерной сделки, есть уверенность в наличии ресурса для дипломатии, сообщил... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:33:00+03:00

2025-02-25T16:33:00+03:00

2025-02-25T16:33:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Россия и Иран настроены на поиск выхода из ситуации, сложившейся вокруг иранской ядерной сделки, есть уверенность в наличии ресурса для дипломатии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Много говорили о ситуации, которая сложилась вокруг совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Мы убеждены, что ресурс дипломатии сохраняется, нельзя им пренебрегать. Надо его максимально эффективно задействовать. Без каких-либо угроз и без намеков на возможности неких силовых решений. Мы настроены на продолжение поиска приемлемых развязок для выхода из сложившейся ситуации, которую создал не Иран, а наши западные коллеги", - сказа Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Ранее в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Президент США заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.

https://ria.ru/20250129/sdelka-1996205693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, россия, сша, сергей лавров, дональд трамп, аббас аракчи