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Лавров оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки - РИА Новости, 25.02.2025
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16:33 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/lavrov-2001536719.html
Лавров оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Лавров оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки - РИА Новости, 25.02.2025
Лавров оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Россия и Иран настроены на поиск выхода из ситуации, сложившейся вокруг иранской ядерной сделки, есть уверенность в наличии ресурса для дипломатии, сообщил... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:33:00+03:00
2025-02-25T16:33:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Россия и Иран настроены на поиск выхода из ситуации, сложившейся вокруг иранской ядерной сделки, есть уверенность в наличии ресурса для дипломатии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Много говорили о ситуации, которая сложилась вокруг совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Мы убеждены, что ресурс дипломатии сохраняется, нельзя им пренебрегать. Надо его максимально эффективно задействовать. Без каких-либо угроз и без намеков на возможности неких силовых решений. Мы настроены на продолжение поиска приемлемых развязок для выхода из сложившейся ситуации, которую создал не Иран, а наши западные коллеги", - сказа Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Ранее в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Президент США заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
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в мире, цены на нефть, иран, россия, сша, сергей лавров, дональд трамп, аббас аракчи
В мире, Цены на нефть, Иран, Россия, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Аббас Аракчи
Лавров оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Лавров заявил, что РФ и Иран настроены на поиск выхода из ситуации вокруг СВПД

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Россия и Иран настроены на поиск выхода из ситуации, сложившейся вокруг иранской ядерной сделки, есть уверенность в наличии ресурса для дипломатии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Много говорили о ситуации, которая сложилась вокруг совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Мы убеждены, что ресурс дипломатии сохраняется, нельзя им пренебрегать. Надо его максимально эффективно задействовать. Без каких-либо угроз и без намеков на возможности неких силовых решений. Мы настроены на продолжение поиска приемлемых развязок для выхода из сложившейся ситуации, которую создал не Иран, а наши западные коллеги", - сказа Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Ранее в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Президент США заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Главы МИД Великобритании и Ирана обсудили ядерную сделку
29 января, 20:48
 
В миреЦены на нефтьИранРоссияСШАСергей ЛавровДональд ТрампАббас Аракчи
 
 
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