https://ria.ru/20250225/lavrov-2001481968.html

Лавров прибыл с визитом в Тегеран

Лавров прибыл с визитом в Тегеран - РИА Новости, 25.02.2025

Лавров прибыл с визитом в Тегеран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран с визитом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:51:00+03:00

2025-02-25T12:51:00+03:00

2025-02-25T13:28:00+03:00

в мире

иран

тегеран (город)

турция

сергей лавров

аббас аракчи

масуд пезешкиан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001488371_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_513dd20a45cf549db67784d7622147ec.jpg

ТЕГЕРАН, 25 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран с визитом, передает корреспондент РИА Новости. Лавров в иранской столице проведет переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи, а также, как сообщал МИД Ирана, ряд встреч с официальными лицами в Тегеране. До этого он побывал в Турции. Визит министра проходит спустя месяц с небольшим после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил Москву, где 17 января прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.Стороны тогда подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, договорившись расширить нефтегазовое сотрудничество, воздерживаться от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга, а также не помогать стране-агрессору в случае, если одна из сторон подвергнется нападению.Расширение взаимодействия Москвы и Тегерана будет одной из тем предстоящих переговоров, особенно в свете намерения сторон увеличить объемы торговли, где пока наблюдается застой. Иран и Россия вышли на максимальные показатели торговли в 2022 году на фоне санкций против Москвы из-за ситуации на Украине, а также ухода западных компаний из РФ. Тогда товарооборот составил около 5 миллиардов долларов. Однако рекорд не удалось повторить ни в 2023, ни в минувшем году: итоговые цифры 2024 года, как сообщал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, должны превысить отметку в четыре миллиарда долларов.При этом прежний иранский президент Эбрахим Раиси в январе 2022 года заявлял о возможности достичь показателей в 10 миллиардов долларов, назывались цифры и в 40 миллиардов. Тем не менее, росту товарооборота может способствовать и ратификация Ираном соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, а также завершение работ по созданию западной ветки коридора "Север-Юг", где осталось построить железную дорогу "Решт-Астара".Также в перспективе у РФ и Ирана заключение новых соглашений, где одним из основных видятся планы сторон организовать экспорт российского газа в Иран. Посол Ирана заявлял РИА Новости, что соответствующий договор почти готов и может быть скоро подписан. Газопровод под эти задачи будет проходить через Азербайджан, сейчас страны договариваются о подходах к цене. Помимо уже идущего строительства новых энергоблоков АЭС "Бушер", компания "Росатом" сообщала о переговорах с Ираном по поводу строительства еще одной атомной электростанции.Кроме того, как заявляли внешнеполитические ведомства обеих стран, Лавров в Тегеране обсудит и международную обстановку, тем более что ряд направлений непосредственно затрагивают интересы Москвы и Тегерана. Так, одной из тем будет Сирия. Иран вместе с Россией и Турцией взаимодействовали в рамках "астанинского формата" переговоров по урегулированию сирийского кризиса. Однако после ухода Башара Асада в Иране, утратившем прежнее влияние на ситуацию в Сирии, заявили, что продолжение работы формата будет зависеть от ситуации в Сирии и решения его участников, о чем сообщали иранские СМИ. Страны-участницы "астанинского формата" после свержения оппозицией Асада не собирались в трёхстороннем формате.Кроме того, визит проходит в свете прихода к власти в США Дональда Трампа и возможных мер его администрации в отношении Ирана. Американский президент заявил, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого, но готовы заключить с Ираном соглашение. Иранские власти в свою очередь заявили о бесполезности переговоров, а также отвергли подобные подозрения. На этом фоне стали появляться сообщения о возможных ударах Израиля по ядерным объектам Ирана, на что потребуется помощь США. Москва ранее неоднократно предостерегала от ударов по ядерным объектам, тем более что в Иране при российском участии идет строительство на АЭС "Бушер".Трамп также подписал указ о "максимальном давлении" на Иран: подобную политику он применял и в первый президентский срок, активно вводя санкции против Тегерана и ограничивая тем самым возможности иранской экономики и взаимодействие с другими странами.Сейчас же с учетом заявлений о начале нормализации отношений Москвы и Вашингтона может встать вопрос о сочетаемости договоренности РФ и Ирана противодействовать санкциям с российско-американским процессом. В то же время МИД РФ еще ранее говорил, что Москва будет укреплять сотрудничество с Тегераном, санкции этому не помеха.

https://ria.ru/20250204/lavrov-1997287508.html

https://ria.ru/20250221/rubio-2000698786.html

https://ria.ru/20250225/iran-2001464265.html

иран

тегеран (город)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, тегеран (город), турция, сергей лавров, аббас аракчи, масуд пезешкиан