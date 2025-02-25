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КС вступился за заключенного, который не получил положенную компенсацию - РИА Новости, 25.02.2025
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13:09 25.02.2025 (обновлено: 13:24 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/ks-2001485360.html
КС вступился за заключенного, который не получил положенную компенсацию
КС вступился за заключенного, который не получил положенную компенсацию - РИА Новости, 25.02.2025
КС вступился за заключенного, который не получил положенную компенсацию
Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело заключенного, который не смог получить из бюджета компенсацию из-за отсутствия у него... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:09:00+03:00
2025-02-25T13:24:00+03:00
россия
конституционный суд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело заключенного, который не смог получить из бюджета компенсацию из-за отсутствия у него соответствующего банковского счета, следует из материалов суда. Дело о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса (БК) РФ и пункта 10 части 2 статьи 252 Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ рассмотрено по жалобе заключенного Олега Левчука. Оспариваемое положение Бюджетного кодекса устанавливает требование о приложении к исполнительному документу (за исключением судебного приказа) об обращении взыскания на бюджетные средства заявления с указанием реквизитов банковского счета взыскателя для их зачисления. Согласно оспариваемой норме КАС РФ, в административном исковом заявлении о присуждении компенсации также должны быть указаны реквизиты счета. Согласно жалобе Левчука, которая имеется в распоряжении РИА Новости, суды возвратили ему административный иск о присуждении компенсации в размере около 113 тысяч рублей за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, поскольку в заявлении не были указаны реквизиты банковского счета для перечисления средств. При этом был указан лицевой счет, который открыли Левчуку в исправительном учреждении. По оценке Конституционного суда, такая судебная практика может свидетельствовать о "сугубо формальном" подходе к защите прав граждан. При этом, как отметил КС, наличие у осужденного банковского счета также не должно препятствовать зачислению компенсации на счет исправительного учреждения. Согласно постановлению КС России, оспариваемые нормы признаны соответствующими конституции, поскольку они допускают указание в административном исковом заявлении осужденного о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок реквизитов для перечисления средств на его лицевой счет в исправительном учреждении. "Судебные акты, вынесенные по делу гражданина Левчука Олега Владимировича... подлежат пересмотру в установленном порядке", – заключается в постановлении.
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россия, конституционный суд рф, общество, бюджет
Россия, Конституционный суд РФ, Общество, Бюджет
КС вступился за заключенного, который не получил положенную компенсацию

КС России направил на пересмотр дело о компенсации из бюджета для заключенного

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело заключенного, который не смог получить из бюджета компенсацию из-за отсутствия у него соответствующего банковского счета, следует из материалов суда.
Дело о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса (БК) РФ и пункта 10 части 2 статьи 252 Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ рассмотрено по жалобе заключенного Олега Левчука.
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Оспариваемое положение Бюджетного кодекса устанавливает требование о приложении к исполнительному документу (за исключением судебного приказа) об обращении взыскания на бюджетные средства заявления с указанием реквизитов банковского счета взыскателя для их зачисления. Согласно оспариваемой норме КАС РФ, в административном исковом заявлении о присуждении компенсации также должны быть указаны реквизиты счета.
Согласно жалобе Левчука, которая имеется в распоряжении РИА Новости, суды возвратили ему административный иск о присуждении компенсации в размере около 113 тысяч рублей за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, поскольку в заявлении не были указаны реквизиты банковского счета для перечисления средств. При этом был указан лицевой счет, который открыли Левчуку в исправительном учреждении.
По оценке Конституционного суда, такая судебная практика может свидетельствовать о "сугубо формальном" подходе к защите прав граждан. При этом, как отметил КС, наличие у осужденного банковского счета также не должно препятствовать зачислению компенсации на счет исправительного учреждения.
Согласно постановлению КС России, оспариваемые нормы признаны соответствующими конституции, поскольку они допускают указание в административном исковом заявлении осужденного о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок реквизитов для перечисления средств на его лицевой счет в исправительном учреждении.
"Судебные акты, вынесенные по делу гражданина Левчука Олега Владимировича... подлежат пересмотру в установленном порядке", – заключается в постановлении.
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