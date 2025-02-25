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В Крыму заявили, что Зеленскому не удержаться у власти
В Крыму заявили, что Зеленскому не удержаться у власти - РИА Новости, 25.02.2025
В Крыму заявили, что Зеленскому не удержаться у власти
Владимиру Зеленскому не удержаться у власти, новым претендентом на пост главы Украины станет удобный США кандидат, считает глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T07:55:00+03:00
2025-02-25T07:55:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Владимиру Зеленскому не удержаться у власти, новым претендентом на пост главы Украины станет удобный США кандидат, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что постановление украинского парламента о продолжении полномочий Зеленского "до вступления в должность новоизбранного президента Украины" провалилось на голосовании. "Если Вашингтон добьётся проведения выборов на Украине, то он их и проконтролирует. Пусть сами помучаются и потасуют старую засаленную колоду кандидатов. Одно становится все более очевидным: следующим президентом Украины будет не Зеленский", - сказал РИА Новости Константинов. По его мнению, скорее всего, Зеленского вообще не допустят до участия в президентских выборах. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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украина, сша, владимир зеленский, владимир константинов, верховная рада украины
Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Верховная Рада Украины
В Крыму заявили, что Зеленскому не удержаться у власти
Глава парламента Крыма Константинов: Зеленскому не удержаться у власти