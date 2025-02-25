https://ria.ru/20250225/krym-2001401536.html

В Крыму назвали мракобесием антироссийскую резолюцию ГА ООН

В Крыму назвали мракобесием антироссийскую резолюцию ГА ООН - РИА Новости, 25.02.2025

В Крыму назвали мракобесием антироссийскую резолюцию ГА ООН

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал мракобесием антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине. РИА Новости, 25.02.2025

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2025-02-25T07:24:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал мракобесием антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине. ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все ее вооруженные силы с территории Украины. Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте резолюции нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. "Подобная резолюция стала уже традиционным мракобесием от Украины и ее европейских партнеров", - сказал Чегринец РИА Новости. При этом, по его словам, вселяет оптимизм, что США начали переходить от слов к делу и на международных площадках, демонстрируя всему миру взвешенную нейтральную позицию и трезвомыслящий взгляд на взаимоотношения с Россией и причину возникновения украинского конфликта. За резолюцию проголосовали 93 страны, против — 18, а 65 воздержались. Резолюцию подготовила Украина в соавторстве более чем с 50 странами. Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции. Взамен Вашингтон подготовил свой вариант, нейтральный. По нему Генассамблея проголосует позже. Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

https://ria.ru/20250225/rogov-2001390435.html

https://ria.ru/20250225/zakharova-2001393031.html

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