В Крыму назвали мракобесием антироссийскую резолюцию ГА ООН
Чегринец назвал мракобесием антироссийскую резолюцию ГА ООН
© Getty Images / Michael M. SantiagoРезультаты голосования по проекту резолюции во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 24 февраля 2025
© Getty Images / Michael M. Santiago
Результаты голосования по проекту резолюции во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 24 февраля 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал мракобесием антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине.
ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все ее вооруженные силы с территории Украины. Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте резолюции нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
"Подобная резолюция стала уже традиционным мракобесием от Украины и ее европейских партнеров", - сказал Чегринец РИА Новости.
За резолюцию проголосовали 93 страны, против — 18, а 65 воздержались. Резолюцию подготовила Украина в соавторстве более чем с 50 странами. Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции. Взамен Вашингтон подготовил свой вариант, нейтральный. По нему Генассамблея проголосует позже. Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.