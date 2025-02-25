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В Крыму назвали мракобесием антироссийскую резолюцию ГА ООН - РИА Новости, 25.02.2025
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07:24 25.02.2025 (обновлено: 10:02 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/krym-2001401536.html
В Крыму назвали мракобесием антироссийскую резолюцию ГА ООН
В Крыму назвали мракобесием антироссийскую резолюцию ГА ООН - РИА Новости, 25.02.2025
В Крыму назвали мракобесием антироссийскую резолюцию ГА ООН
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал мракобесием антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T07:24:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал мракобесием антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине. ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все ее вооруженные силы с территории Украины. Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте резолюции нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. "Подобная резолюция стала уже традиционным мракобесием от Украины и ее европейских партнеров", - сказал Чегринец РИА Новости. При этом, по его словам, вселяет оптимизм, что США начали переходить от слов к делу и на международных площадках, демонстрируя всему миру взвешенную нейтральную позицию и трезвомыслящий взгляд на взаимоотношения с Россией и причину возникновения украинского конфликта. За резолюцию проголосовали 93 страны, против — 18, а 65 воздержались. Резолюцию подготовила Украина в соавторстве более чем с 50 странами. Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции. Взамен Вашингтон подготовил свой вариант, нейтральный. По нему Генассамблея проголосует позже. Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
https://ria.ru/20250225/rogov-2001390435.html
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в мире, сша, россия, украина, роман чегринец, дональд трамп, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Россия, Украина, Роман Чегринец, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН
В Крыму назвали мракобесием антироссийскую резолюцию ГА ООН

Чегринец назвал мракобесием антироссийскую резолюцию ГА ООН

© Getty Images / Michael M. SantiagoРезультаты голосования по проекту резолюции во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 24 февраля 2025
Результаты голосования по проекту резолюции во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Getty Images / Michael M. Santiago
Результаты голосования по проекту резолюции во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 24 февраля 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал мракобесием антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине.
ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все ее вооруженные силы с территории Украины. Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте резолюции нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Рогов назвал резолюцию ГА ООН по Украине позорной
02:03
"Подобная резолюция стала уже традиционным мракобесием от Украины и ее европейских партнеров", - сказал Чегринец РИА Новости.
При этом, по его словам, вселяет оптимизм, что США начали переходить от слов к делу и на международных площадках, демонстрируя всему миру взвешенную нейтральную позицию и трезвомыслящий взгляд на взаимоотношения с Россией и причину возникновения украинского конфликта.
За резолюцию проголосовали 93 страны, против — 18, а 65 воздержались. Резолюцию подготовила Украина в соавторстве более чем с 50 странами. Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции. Взамен Вашингтон подготовил свой вариант, нейтральный. По нему Генассамблея проголосует позже. Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Захарова прокомментировала голосование по проектам резолюций ГА ООН
03:35
 
В миреСШАРоссияУкраинаРоман ЧегринецДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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