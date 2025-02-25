https://ria.ru/20250225/kreml-2001479282.html
В Кремле не стали комментировать заявления о миротворцах на Украине
В Кремле не стали комментировать заявления о миротворцах на Украине - РИА Новости, 25.02.2025
В Кремле не стали комментировать заявления о миротворцах на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Он... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:40:00+03:00
2025-02-25T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Он также напомнил, что на этот счет позиция была высказана главой МИД Сергеем Лавровым.Лавров на пресс-конференции по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде заявил, что для России неприемлемо появление иностранного контингента из стран НАТО на Украине."Здесь на этот счет есть позиция, которая высказывалась министром иностранных дел России (Сергеем) Лавровым, мне к этому добавить нечего и нечего прокомментировать", - сказал Песков журналистам.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. Кроме этого, некоторые СМИ распространили слова Трампа о том, что он якобы обсуждал с Путиным этот вопрос и российский лидер якобы не возражает против такой идеи.
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В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле не стали комментировать заявления о миротворцах на Украине
Песков не стал комментировать заявление Лаврова о миротворцах на Украине