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Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты
Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты - РИА Новости, 25.02.2025
Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты
Очередь возможных проектов РФ и США по экономическому сотрудничеству придёт после урегулирования вопроса по Украине, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:29:00+03:00
2025-02-25T12:29:00+03:00
2025-02-25T13:41:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Очередь возможных проектов РФ и США по экономическому сотрудничеству придёт после урегулирования вопроса по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сейчас проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию, к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации... Далее на повестке дня стоит вопрос о регулировании украинского кризиса. И потом уже, тем более об этом даже тоже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрение возможных проектов торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли у Москвы какие-либо предварительные условия, которые должны будут выполнить США, чтобы началось сотрудничество по редкоземельным металлам.Он также отметил, что к мерам по нормализации диалога в первую очередь относится нормализация работы дипломатических ведомств двух стран на взаимной основе.
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экономика, москва, сша, дмитрий песков, россия
Экономика, Москва, США, Дмитрий Песков, Россия
Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты
Песков: Россия и США рассмотрят новые проекты после украинского урегулирования