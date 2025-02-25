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Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты - РИА Новости, 25.02.2025
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12:29 25.02.2025 (обновлено: 13:41 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/kreml-2001476365.html
Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты
Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты - РИА Новости, 25.02.2025
Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты
Очередь возможных проектов РФ и США по экономическому сотрудничеству придёт после урегулирования вопроса по Украине, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:29:00+03:00
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экономика
москва
сша
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Очередь возможных проектов РФ и США по экономическому сотрудничеству придёт после урегулирования вопроса по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сейчас проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию, к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации... Далее на повестке дня стоит вопрос о регулировании украинского кризиса. И потом уже, тем более об этом даже тоже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрение возможных проектов торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли у Москвы какие-либо предварительные условия, которые должны будут выполнить США, чтобы началось сотрудничество по редкоземельным металлам.Он также отметил, что к мерам по нормализации диалога в первую очередь относится нормализация работы дипломатических ведомств двух стран на взаимной основе.
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экономика, москва, сша, дмитрий песков, россия
Экономика, Москва, США, Дмитрий Песков, Россия
Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты

Песков: Россия и США рассмотрят новые проекты после украинского урегулирования

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Очередь возможных проектов РФ и США по экономическому сотрудничеству придёт после урегулирования вопроса по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию, к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации... Далее на повестке дня стоит вопрос о регулировании украинского кризиса. И потом уже, тем более об этом даже тоже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрение возможных проектов торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли у Москвы какие-либо предварительные условия, которые должны будут выполнить США, чтобы началось сотрудничество по редкоземельным металлам.
Он также отметил, что к мерам по нормализации диалога в первую очередь относится нормализация работы дипломатических ведомств двух стран на взаимной основе.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины
4 февраля, 12:16
 
ЭкономикаМоскваСШАДмитрий ПесковРоссия
 
 
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