Рейтинг@Mail.ru
Кремль принял извинения Вучича за поддержку антироссийской резолюции в ООН - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 25.02.2025 (обновлено: 14:10 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/kreml-2001474707.html
Кремль принял извинения Вучича за поддержку антироссийской резолюции в ООН
Кремль принял извинения Вучича за поддержку антироссийской резолюции в ООН - РИА Новости, 25.02.2025
Кремль принял извинения Вучича за поддержку антироссийской резолюции в ООН
Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича за ошибку при голосовании по антироссийской резолюции по Украине в Генассамблее ООН, заявил... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:24:00+03:00
2025-02-25T14:10:00+03:00
в мире
украина
сербия
россия
александр вучич
дмитрий песков
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича за ошибку при голосовании по антироссийской резолюции по Украине в Генассамблее ООН, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки. И конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам", — сказал он.Накануне сербская делегация поддержала в Генассамблее проект резолюции, представленный Украиной и ее западными партнерами. Вучич позже заявил, что это была ошибка — Сербия должна была воздержаться, и извинился перед гражданами. По его словам, за вторую, американскую, резолюцию по Украине сербы проголосовали как надо, то есть воздержались. В резолюции, подготовленной Украиной в соавторстве более чем с 50 странами, от Москвы требуют немедленно вывести все войска с территории соседней страны и в одностороннем порядке прекратить боевые действия. За этот документ проголосовали 93 страны, против — 18, в том числе Россия, США, Венгрия, Израиль, Белоруссия и КНДР, еще 65 стран воздержались. Вторую, нейтральную, резолюцию представили США. В ней говорилось только о необходимости незамедлительно прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией. Этот документ приняли с поправками, внесенными западными странами. Его поддержали 93 страны, против выступили восемь, воздержались 73.
https://ria.ru/20250225/oon-2001387220.html
https://ria.ru/20250225/rubio-2001402828.html
украина
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сербия, россия, александр вучич, дмитрий песков, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, Сербия, Россия, Александр Вучич, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Кремль принял извинения Вучича за поддержку антироссийской резолюции в ООН

Песков: Кремль принял извинения Вучича за поддержку резолюции по Украине в ООН

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича за ошибку при голосовании по антироссийской резолюции по Украине в Генассамблее ООН, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки. И конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам", — сказал он.
Заседание Совета Безопасности ООН в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 24 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
СБ ООН одобрил американскую резолюцию по Украине
00:45
Накануне сербская делегация поддержала в Генассамблее проект резолюции, представленный Украиной и ее западными партнерами. Вучич позже заявил, что это была ошибка — Сербия должна была воздержаться, и извинился перед гражданами. По его словам, за вторую, американскую, резолюцию по Украине сербы проголосовали как надо, то есть воздержались.
В резолюции, подготовленной Украиной в соавторстве более чем с 50 странами, от Москвы требуют немедленно вывести все войска с территории соседней страны и в одностороннем порядке прекратить боевые действия. За этот документ проголосовали 93 страны, против — 18, в том числе Россия, США, Венгрия, Израиль, Белоруссия и КНДР, еще 65 стран воздержались.
Вторую, нейтральную, резолюцию представили США. В ней говорилось только о необходимости незамедлительно прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией. Этот документ приняли с поправками, внесенными западными странами. Его поддержали 93 страны, против выступили восемь, воздержались 73.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Рубио раскритиковал "враждебные" резолюции в ООН по Украине
07:44
 
В миреУкраинаСербияРоссияАлександр ВучичДмитрий ПесковООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала