https://ria.ru/20250225/kreml-2001474707.html

Кремль принял извинения Вучича за поддержку антироссийской резолюции в ООН

Кремль принял извинения Вучича за поддержку антироссийской резолюции в ООН - РИА Новости, 25.02.2025

Кремль принял извинения Вучича за поддержку антироссийской резолюции в ООН

Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича за ошибку при голосовании по антироссийской резолюции по Украине в Генассамблее ООН, заявил... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:24:00+03:00

2025-02-25T12:24:00+03:00

2025-02-25T14:10:00+03:00

в мире

украина

сербия

россия

александр вучич

дмитрий песков

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича за ошибку при голосовании по антироссийской резолюции по Украине в Генассамблее ООН, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки. И конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам", — сказал он.Накануне сербская делегация поддержала в Генассамблее проект резолюции, представленный Украиной и ее западными партнерами. Вучич позже заявил, что это была ошибка — Сербия должна была воздержаться, и извинился перед гражданами. По его словам, за вторую, американскую, резолюцию по Украине сербы проголосовали как надо, то есть воздержались. В резолюции, подготовленной Украиной в соавторстве более чем с 50 странами, от Москвы требуют немедленно вывести все войска с территории соседней страны и в одностороннем порядке прекратить боевые действия. За этот документ проголосовали 93 страны, против — 18, в том числе Россия, США, Венгрия, Израиль, Белоруссия и КНДР, еще 65 стран воздержались. Вторую, нейтральную, резолюцию представили США. В ней говорилось только о необходимости незамедлительно прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией. Этот документ приняли с поправками, внесенными западными странами. Его поддержали 93 страны, против выступили восемь, воздержались 73.

https://ria.ru/20250225/oon-2001387220.html

https://ria.ru/20250225/rubio-2001402828.html

украина

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сербия, россия, александр вучич, дмитрий песков, оон, генеральная ассамблея оон