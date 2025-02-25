https://ria.ru/20250225/kreml-2001474707.html
Кремль принял извинения Вучича за поддержку антироссийской резолюции в ООН
Кремль принял извинения Вучича за поддержку антироссийской резолюции в ООН - РИА Новости, 25.02.2025
Кремль принял извинения Вучича за поддержку антироссийской резолюции в ООН
Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича за ошибку при голосовании по антироссийской резолюции по Украине в Генассамблее ООН, заявил... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:24:00+03:00
2025-02-25T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича за ошибку при голосовании по антироссийской резолюции по Украине в Генассамблее ООН, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки. И конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам", — сказал он.Накануне сербская делегация поддержала в Генассамблее проект резолюции, представленный Украиной и ее западными партнерами. Вучич позже заявил, что это была ошибка — Сербия должна была воздержаться, и извинился перед гражданами. По его словам, за вторую, американскую, резолюцию по Украине сербы проголосовали как надо, то есть воздержались. В резолюции, подготовленной Украиной в соавторстве более чем с 50 странами, от Москвы требуют немедленно вывести все войска с территории соседней страны и в одностороннем порядке прекратить боевые действия. За этот документ проголосовали 93 страны, против — 18, в том числе Россия, США, Венгрия, Израиль, Белоруссия и КНДР, еще 65 стран воздержались. Вторую, нейтральную, резолюцию представили США. В ней говорилось только о необходимости незамедлительно прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией. Этот документ приняли с поправками, внесенными западными странами. Его поддержали 93 страны, против выступили восемь, воздержались 73.
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в мире, украина, сербия, россия, александр вучич, дмитрий песков, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, Сербия, Россия, Александр Вучич, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Кремль принял извинения Вучича за поддержку антироссийской резолюции в ООН
Песков: Кремль принял извинения Вучича за поддержку резолюции по Украине в ООН