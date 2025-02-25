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Ветеринар рассказал о состоянии кошки, спасенной со скалы в Крыму - РИА Новости, 25.02.2025
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17:28 25.02.2025 (обновлено: 17:37 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/koshka-2001552349.html
Ветеринар рассказал о состоянии кошки, спасенной со скалы в Крыму
Ветеринар рассказал о состоянии кошки, спасенной со скалы в Крыму - РИА Новости, 25.02.2025
Ветеринар рассказал о состоянии кошки, спасенной со скалы в Крыму
Видимых повреждений у спасенной со скалы у "Ласточкиного гнезда" в Крыму кошки Муси нет, ее на несколько дней поместят в стационар для обследований, сообщила... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:28:00+03:00
2025-02-25T17:37:00+03:00
ялта
россия
янина павленко
ирина волк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Видимых повреждений у спасенной со скалы у "Ласточкиного гнезда" в Крыму кошки Муси нет, ее на несколько дней поместят в стационар для обследований, сообщила ветеринар после осмотра животного. Кошка Муся, которую 23 февраля посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, спасена и поднята спасателями со скал, сообщили ранее волонтеры. Спасли кошку сотрудники отряда "КрымСпас" МЧС Крыма. "Никаких видимых повреждений нет", - говорит ветеринар, осмотревший спасенную кошку, на видео, которое опубликовала в Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко. Муся будет помещена в стационар для обследования, добавляет она. В понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в Крыму задержала злоумышленника, который 23 февраля скинул кошку с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо". Позже задержанный признался, что именно он сбросил животное с обрыва, объяснив свой поступок тем, что она вырывалась из рук. Ялтинская полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
https://ria.ru/20250225/koshka-2001539001.html
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республика крым
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ялта, россия, янина павленко, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Ялта, Россия, Янина Павленко, Ирина Волк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
Ветеринар рассказал о состоянии кошки, спасенной со скалы в Крыму

У спасенной со скалы в Крыму кошки Муси нет видимых повреждений

© Фото : Янина ПаVленко | Ялта/TelegramКошка Муся после спасения
Кошка Муся после спасения - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Янина ПаVленко | Ялта/Telegram
Кошка Муся после спасения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Видимых повреждений у спасенной со скалы у "Ласточкиного гнезда" в Крыму кошки Муси нет, ее на несколько дней поместят в стационар для обследований, сообщила ветеринар после осмотра животного.
Кошка Муся, которую 23 февраля посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, спасена и поднята спасателями со скал, сообщили ранее волонтеры. Спасли кошку сотрудники отряда "КрымСпас" МЧС Крыма.
Спасение кошки Муси - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Кошку Мусю спасли со скал у "Ласточкиного гнезда"
Вчера, 16:41
"Никаких видимых повреждений нет", - говорит ветеринар, осмотревший спасенную кошку, на видео, которое опубликовала в Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.
Муся будет помещена в стационар для обследования, добавляет она.
В понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в Крыму задержала злоумышленника, который 23 февраля скинул кошку с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо". Позже задержанный признался, что именно он сбросил животное с обрыва, объяснив свой поступок тем, что она вырывалась из рук. Ялтинская полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
Кадр видео, предоставленного РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Мужчине, сбросившему кошку со скалы в Крыму, грозит до трех лет колонии
Вчера, 10:41
 
ЯлтаРоссияЯнина ПавленкоИрина ВолкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Крым
 
 
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