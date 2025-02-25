https://ria.ru/20250225/koshka-2001552349.html

Ветеринар рассказал о состоянии кошки, спасенной со скалы в Крыму

Ветеринар рассказал о состоянии кошки, спасенной со скалы в Крыму - РИА Новости, 25.02.2025

Ветеринар рассказал о состоянии кошки, спасенной со скалы в Крыму

Видимых повреждений у спасенной со скалы у "Ласточкиного гнезда" в Крыму кошки Муси нет, ее на несколько дней поместят в стационар для обследований, сообщила... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:28:00+03:00

2025-02-25T17:28:00+03:00

2025-02-25T17:37:00+03:00

ялта

россия

янина павленко

ирина волк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Видимых повреждений у спасенной со скалы у "Ласточкиного гнезда" в Крыму кошки Муси нет, ее на несколько дней поместят в стационар для обследований, сообщила ветеринар после осмотра животного. Кошка Муся, которую 23 февраля посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, спасена и поднята спасателями со скал, сообщили ранее волонтеры. Спасли кошку сотрудники отряда "КрымСпас" МЧС Крыма. "Никаких видимых повреждений нет", - говорит ветеринар, осмотревший спасенную кошку, на видео, которое опубликовала в Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко. Муся будет помещена в стационар для обследования, добавляет она. В понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в Крыму задержала злоумышленника, который 23 февраля скинул кошку с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо". Позже задержанный признался, что именно он сбросил животное с обрыва, объяснив свой поступок тем, что она вырывалась из рук. Ялтинская полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

https://ria.ru/20250225/koshka-2001539001.html

https://ria.ru/20250225/krym-2001434981.html

ялта

россия

республика крым

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ялта, россия, янина павленко, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым