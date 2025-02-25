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Спасать кошку у "Ласточкиного гнезда" в Крыму будут альпинисты
Спасать кошку у "Ласточкиного гнезда" в Крыму будут альпинисты - РИА Новости, 25.02.2025
Спасать кошку у "Ласточкиного гнезда" в Крыму будут альпинисты
Спасение кошки Муси со скал у замка "Ласточкино гнездо" в Крыму с моря невозможно, начаты альпинистские работы, сообщили в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:33:00+03:00
2025-02-25T16:33:00+03:00
2025-02-25T16:34:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Спасение кошки Муси со скал у замка "Ласточкино гнездо" в Крыму с моря невозможно, начаты альпинистские работы, сообщили в пресс-службе МЧС республики. Ранее сотрудники музея сообщили РИА Новости, что кошка Муся, которую 23 февраля посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, жива, она найдена на скалах у берега моря, требуется помощь альпинистов. На место прибыли сотрудники "Крым-Спас" регионального МЧС с оборудованием. "Пять сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-Спас" прибыли для спасения кошки Муси, сброшенной с "Ласточкиного гнезда". Животное было обнаружено волонтерами. Кошка находится в труднодоступном месте, на выступе под скалой. Эвакуировать с воды не представляется возможным, начаты альпинистские работы", - сообщили в МЧС республики. В понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в Крыму задержала злоумышленника, который 23 февраля скинул кошку с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо". Позже задержанный признался, что именно он сбросил животное с обрыва, объяснив свой поступок тем, что она вырывалась из рук. Ялтинская полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
https://ria.ru/20250225/krym-2001434981.html
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происшествия, россия, ялта, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Происшествия, Россия, Ялта, Ирина Волк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
Спасать кошку у "Ласточкиного гнезда" в Крыму будут альпинисты
Спасать кошку Мусю у замка "Ласточкино гнездо" в Крыму будут альпинисты