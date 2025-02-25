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Кошку, которую сбросили с "Ласточкиного гнезда" в Крыму, нашли живой
Кошку, которую сбросили с "Ласточкиного гнезда" в Крыму, нашли живой - РИА Новости, 25.02.2025
Кошку, которую сбросили с "Ласточкиного гнезда" в Крыму, нашли живой
Кошка Муся, которую посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, предварительно, жива, сообщили РИА Новости РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:39:00+03:00
2025-02-25T15:39:00+03:00
2025-02-25T16:29:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Кошка Муся, которую посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, предварительно, жива, сообщили РИА Новости сотрудники музея."Муся жива, волонтеры выбрались туда на лодке и видели ее на скалах. Она, видимо, выбралась из воды и забилась куда-то в расщелину", — сказала РИА Новости сотрудница музея-замка "Ласточкино гнездо".Она добавила, что для спасения кошки нужна помощь альпинистов. Сотрудники музея будут обращаться в МЧС, отметила собеседница агентства.Как уточнила глава администрации города Янина Павленко в Telegram, пять спасателей отряда "КрымСпас" прибыли к "Ласточкиному гнезду" для спасения кошки.Позднее в МЧС уточнили, что спасение Муси с моря невозможно, готовятся альпинистские работы.Накануне официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полиция в Крыму задержала злоумышленника, который 23 февраля скинул кошку с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо". Позже мужчина признался, что именно он сбросил животное с обрыва, объяснив свой поступок тем, что кошка вырывалась из рук.Ялтинская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными.
https://ria.ru/20250225/krym-2001434981.html
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Выжившая кошка после падения в Ласточкином гнезде
Кошка Муся, чудом выжившая, пытается добраться до людей, чтобы спастись. Кошку обнаружили среди камней под Ласточкином гнездом. Сейчас идёт операция по спасению животного. Получила кошка травмы от падения, пока не известно.
2025-02-25T15:39
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россия, ялта, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Хорошие новости, Россия, Ялта, Ирина Волк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
Кошку, которую сбросили с "Ласточкиного гнезда" в Крыму, нашли живой
Кошка Муся, которую сбросили с замка "Ласточкино гнездо" в Крыму, жива