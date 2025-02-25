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В "Ласточкином гнезде" считают, что сброшенная с балкона кошка не выжила - РИА Новости, 25.02.2025
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12:49 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/koshka-2001481788.html
В "Ласточкином гнезде" считают, что сброшенная с балкона кошка не выжила
В "Ласточкином гнезде" считают, что сброшенная с балкона кошка не выжила - РИА Новости, 25.02.2025
В "Ласточкином гнезде" считают, что сброшенная с балкона кошка не выжила
Любимая кошка сотрудников ялтинского замка-музея "Ласточкино гнездо", которую посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки, скорее всего не выжила, РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:49:00+03:00
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ирина волк
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Любимая кошка сотрудников ялтинского замка-музея "Ласточкино гнездо", которую посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки, скорее всего не выжила, сказала РИА Новости сотрудница музея Татьяна. Накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в Крыму задержала злоумышленника, который в воскресенье скинул кошку с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты. Позже задержанный признался, что именно он сбросил животное с обрыва. Ялтинская полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). В Telegram-канале замка во вторник появилась запись, посвященная кошке. "Сегодня нам хотелось бы поделиться грустной новостью о нашей любимой кошке Мусе. К сожалению, после того как она была скинута с балкона замка "Ласточкино гнездо", мы ее так и не нашли. Сегодня уже третий день после происшествия, и, увы, надежда с каждым днем становится все меньше. Видимо, Муся уже на радуге", - говорится в сообщении. Сотрудница музея Татьяна, ведущая его соцсети, рассказала РИА Новости, что Муся жила у "Ласточкиного гнезда" не менее 10 лет, она родилась на территории рядом с замком. "Кошек там всегда много, но именно она выросла и стала по сути его символом. Она была очень ласковой, никогда не проявляла никакой агрессии, нравилась туристам и позировала им. Нам очень жаль, что произошло такое несчастье. Выжить кошка вряд ли могла – она явно упала в море с такой высоты", - сказала Татьяна. Она подтвердила, что на фотографии РИА Новости с церемонии открытия музея после ремонта и реставрации в ноябре 2020 года изображена именно Муся.
https://ria.ru/20250224/dzhankoj-2001224441.html
https://ria.ru/20250224/krym-2001225306.html
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ирина волк, происшествия, республика крым
Ирина Волк, Происшествия, Республика Крым
В "Ласточкином гнезде" считают, что сброшенная с балкона кошка не выжила

В "Ласточкином гнезде" считают, что сброшенная с балкона кошка Муся не выжила

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо"
Замок Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Любимая кошка сотрудников ялтинского замка-музея "Ласточкино гнездо", которую посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки, скорее всего не выжила, сказала РИА Новости сотрудница музея Татьяна.
Накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в Крыму задержала злоумышленника, который в воскресенье скинул кошку с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты. Позже задержанный признался, что именно он сбросил животное с обрыва. Ялтинская полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными").
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В Telegram-канале замка во вторник появилась запись, посвященная кошке.
«
"Сегодня нам хотелось бы поделиться грустной новостью о нашей любимой кошке Мусе. К сожалению, после того как она была скинута с балкона замка "Ласточкино гнездо", мы ее так и не нашли. Сегодня уже третий день после происшествия, и, увы, надежда с каждым днем становится все меньше. Видимо, Муся уже на радуге", - говорится в сообщении.
Сотрудница музея Татьяна, ведущая его соцсети, рассказала РИА Новости, что Муся жила у "Ласточкиного гнезда" не менее 10 лет, она родилась на территории рядом с замком.
"Кошек там всегда много, но именно она выросла и стала по сути его символом. Она была очень ласковой, никогда не проявляла никакой агрессии, нравилась туристам и позировала им. Нам очень жаль, что произошло такое несчастье. Выжить кошка вряд ли могла – она явно упала в море с такой высоты", - сказала Татьяна.
Она подтвердила, что на фотографии РИА Новости с церемонии открытия музея после ремонта и реставрации в ноябре 2020 года изображена именно Муся.
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