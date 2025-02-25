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Авторы Дзена заработают на своем контенте в ОК - РИА Новости, 25.02.2025
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12:37 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/kontent-2001478817.html
Авторы Дзена заработают на своем контенте в ОК
Авторы Дзена заработают на своем контенте в ОК - РИА Новости, 25.02.2025
Авторы Дзена заработают на своем контенте в ОК
Авторы Дзена с подключенной монетизацией получат выплаты за дистрибуцию текстового контента в Одноклассниках. Денежное вознаграждение будет рассчитываться по... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:37:00+03:00
2025-02-25T12:37:00+03:00
одноклассники
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Авторы Дзена с подключенной монетизацией получат выплаты за дистрибуцию текстового контента в Одноклассниках. Денежное вознаграждение будет рассчитываться по модели монетизации Дзена — за время вовлеченного просмотра.В 2024 году Дзен запустил тестовую дистрибуцию контента в ОК: статьи из каналов отображаются и в ленте соцсети. Интеграция позволила авторам расширить аудиторию и увеличить охваты публикаций. Пользователи могут перейти по названию канала на страницу автора Дзена в ОК и посмотреть все материалы. Публикации из Дзена отмечены в соцсети логотипом платформы.С 25 февраля авторы Дзена с помощью этой интеграции смогут начать зарабатывать на своих материалах не только в Дзене, но и в ОК. Выплаты будут начисляться по той же логике, что и в Дзене – за время вовлеченного просмотра: чем больше пользователи проводят времени в контенте, тем больше будут зарабатывать авторы.В дистрибуции по умолчанию участвуют авторы Дзена с подключенной монетизацией, чей контент соответствует правилам обеих платформ — вне зависимости от даты выпуска материалов. Дистрибуция контента происходит автоматически и учитывает взаимодействия пользователей с похожими материалами.Ранее Дзен дал возможность всем авторам зарабатывать на своем эксклюзивном контенте. С Дзен Премиумом блогеры получили возможность создавать разные уровни подписок и определять стоимость каждого: от 99 рублей до 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250217/moshenniki-1999708276.html
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Артем Смирнов
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одноклассники
Одноклассники

Авторы Дзена заработают на своем контенте в ОК

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк"Одноклассники"
Одноклассники - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Авторы Дзена с подключенной монетизацией получат выплаты за дистрибуцию текстового контента в Одноклассниках. Денежное вознаграждение будет рассчитываться по модели монетизации Дзена — за время вовлеченного просмотра.
В 2024 году Дзен запустил тестовую дистрибуцию контента в ОК: статьи из каналов отображаются и в ленте соцсети. Интеграция позволила авторам расширить аудиторию и увеличить охваты публикаций. Пользователи могут перейти по названию канала на страницу автора Дзена в ОК и посмотреть все материалы. Публикации из Дзена отмечены в соцсети логотипом платформы.
Защита персональных данных - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Россияне рассказали, как оберегают свои аккаунты от интернет-мошенников
17 февраля, 10:00
С 25 февраля авторы Дзена с помощью этой интеграции смогут начать зарабатывать на своих материалах не только в Дзене, но и в ОК. Выплаты будут начисляться по той же логике, что и в Дзене – за время вовлеченного просмотра: чем больше пользователи проводят времени в контенте, тем больше будут зарабатывать авторы.
В дистрибуции по умолчанию участвуют авторы Дзена с подключенной монетизацией, чей контент соответствует правилам обеих платформ — вне зависимости от даты выпуска материалов. Дистрибуция контента происходит автоматически и учитывает взаимодействия пользователей с похожими материалами.
Ранее Дзен дал возможность всем авторам зарабатывать на своем эксклюзивном контенте. С Дзен Премиумом блогеры получили возможность создавать разные уровни подписок и определять стоимость каждого: от 99 рублей до 100 тысяч рублей.
 
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