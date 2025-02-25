Рейтинг@Mail.ru
В Череповце пройдет конкурс на должность мэра - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/konkurs-2001558318.html
В Череповце пройдет конкурс на должность мэра
В Череповце пройдет конкурс на должность мэра - РИА Новости, 25.02.2025
В Череповце пройдет конкурс на должность мэра
Конкурс на должность мэра Череповца состоится 19 марта, сообщил председатель законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T18:00:00+03:00
2025-02-25T18:00:00+03:00
политика
череповец
вологодская область
сергей жестянников
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152001/15/1520011529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3aaf22c7af0843b01222a2e128011059.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Конкурс на должность мэра Череповца состоится 19 марта, сообщил председатель законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Он сообщил, что во вторник принял участие в заседании сессии гордумы Череповца, на которой был дан старт конкурсу на замещение должности мэра. "Заявки кандидаты на должность мэра могут подавать с 26 февраля по 12 марта, а сам конкурс пройдет 19 марта 2025 года", - написал Жестянников в своем Telegram-канале. Он добавил, что вместе с заместителем губернатора Вологодской области Евгением Тютюковым войдет в состав конкурсной комиссии. "Одним из самых важных и судьбоносных решений станет избрание мэра города. После отставки Вадима Германова эта важнейшая должность остается вакантной. Теперь специально созданной комиссии предстоит выбрать среди кандидатов самого достойного, ответственного, неравнодушного к судьбе Череповца, по-настоящему командного игрока", - отметил спикер заксобрания. Германов 21 февраля покинул пост мэра Череповца.
https://ria.ru/20250221/prigovor-2000817060.html
https://ria.ru/20250220/sahalin-2000442081.html
череповец
вологодская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152001/15/1520011529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bec52b41ffaa905b8a37c300991ee22c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, череповец, вологодская область, сергей жестянников, россия
Политика, Череповец, Вологодская область, Сергей Жестянников, Россия
В Череповце пройдет конкурс на должность мэра

В Череповце 19 марта пройдет конкурс на должность мэра города

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГород Череповец
Город Череповец - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Город Череповец. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Конкурс на должность мэра Череповца состоится 19 марта, сообщил председатель законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников.
Он сообщил, что во вторник принял участие в заседании сессии гордумы Череповца, на которой был дан старт конкурсу на замещение должности мэра.
Экс-мэр Белгорода Антон Иванов в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Суд вынес приговор бывшему мэру Белгорода за взятки и превышение полномочий
21 февраля, 14:59
"Заявки кандидаты на должность мэра могут подавать с 26 февраля по 12 марта, а сам конкурс пройдет 19 марта 2025 года", - написал Жестянников в своем Telegram-канале.
Он добавил, что вместе с заместителем губернатора Вологодской области Евгением Тютюковым войдет в состав конкурсной комиссии.
"Одним из самых важных и судьбоносных решений станет избрание мэра города. После отставки Вадима Германова эта важнейшая должность остается вакантной. Теперь специально созданной комиссии предстоит выбрать среди кандидатов самого достойного, ответственного, неравнодушного к судьбе Череповца, по-настоящему командного игрока", - отметил спикер заксобрания.
Германов 21 февраля покинул пост мэра Череповца.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
На экс-мэра Корсаковского района Сахалина возбудили дело
20 февраля, 03:44
 
ПолитикаЧереповецВологодская областьСергей ЖестянниковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала