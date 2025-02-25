https://ria.ru/20250225/konkurs-2001558318.html

В Череповце пройдет конкурс на должность мэра

В Череповце пройдет конкурс на должность мэра - РИА Новости, 25.02.2025

В Череповце пройдет конкурс на должность мэра

Конкурс на должность мэра Череповца состоится 19 марта, сообщил председатель законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников. РИА Новости, 25.02.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Конкурс на должность мэра Череповца состоится 19 марта, сообщил председатель законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Он сообщил, что во вторник принял участие в заседании сессии гордумы Череповца, на которой был дан старт конкурсу на замещение должности мэра. "Заявки кандидаты на должность мэра могут подавать с 26 февраля по 12 марта, а сам конкурс пройдет 19 марта 2025 года", - написал Жестянников в своем Telegram-канале. Он добавил, что вместе с заместителем губернатора Вологодской области Евгением Тютюковым войдет в состав конкурсной комиссии. "Одним из самых важных и судьбоносных решений станет избрание мэра города. После отставки Вадима Германова эта важнейшая должность остается вакантной. Теперь специально созданной комиссии предстоит выбрать среди кандидатов самого достойного, ответственного, неравнодушного к судьбе Череповца, по-настоящему командного игрока", - отметил спикер заксобрания. Германов 21 февраля покинул пост мэра Череповца.

https://ria.ru/20250221/prigovor-2000817060.html

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политика, череповец, вологодская область, сергей жестянников, россия