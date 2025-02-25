https://ria.ru/20250225/kompanii-2001407591.html

СМИ рассказали, когда иностранные компании смогут вернуться в Россию

СМИ рассказали, когда иностранные компании смогут вернуться в Россию - РИА Новости, 25.02.2025

СМИ рассказали, когда иностранные компании смогут вернуться в Россию

Иностранные компании из недружественных стран смогут вернуться в Россию только после разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, а также с одобрения... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T08:36:00+03:00

2025-02-25T08:36:00+03:00

2025-02-25T08:36:00+03:00

экономика

россия

вячеслав володин

денис мантуров

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Иностранные компании из недружественных стран смогут вернуться в Россию только после разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, а также с одобрения профильного министерства, сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на представителя Минфина РФ. "Возвращение иностранных компаний из недружественных государств на российский рынок может осуществляться только при условии получения разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям", - пишет издание со ссылкой на представителя Минфина. Собеседник газеты отметил, что при принятии решений "правительственная комиссия ориентируется в первую очередь на позицию профильного ведомства". Он уточнил, что действующие указы президента №618, касающийся особого порядка осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами, и №81, регулирующий дополнительные временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности, касаются как продажи бизнеса, так и его возвращения в Россию. Помимо этого, газета, ссылаясь на федерального чиновника, сообщает, что условия возвращения иностранных компаний на российский рынок сейчас прорабатываются. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов начали писать со ссылкой на источники о якобы имеющихся планах некоторых иностранных брендов и компаний вернуться в Россию. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял на минувшей неделе, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект и вернуться на российский рынок им теперь будет непросто. Он отметил, что российская промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития, о чем свидетельствует рост экономических показателей. Володин также подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за 2024 год, а суверенная политика России позволяет наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы, и среди этих интересов точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, "делая "громкие" заявления о России".

https://ria.ru/20250222/kompanii-2000971460.html

https://ria.ru/20250221/putin-2000832962.html

https://ria.ru/20250219/brendy-2000320055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, вячеслав володин, денис мантуров, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф