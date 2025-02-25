https://ria.ru/20250225/kitay-2001528853.html

В Китае роботов могут оснастить оружием массового поражения, пишут СМИ

В Китае роботов могут оснастить оружием массового поражения, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2025

В Китае роботов могут оснастить оружием массового поражения, пишут СМИ

Китайские военные ученые предлагают вооружить боевых роботов термобарическим оружием, пишет издание South China Morning Post. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T15:57:00+03:00

2025-02-25T15:57:00+03:00

2025-02-25T15:58:00+03:00

в мире

китай

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 25 фев - РИА Новости. Китайские военные ученые предлагают вооружить боевых роботов термобарическим оружием, пишет издание South China Morning Post. Как пишет издание, недавние учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по ведению боевых действий в условиях городской застройки продемонстрировали, что беспилотные платформы, вооруженные исключительно легким оружием, могут испытывать трудности с уничтожением врагов, укрывшихся в зданиях или подземных бункерах. На этом фоне, пишут авторы, китайские военные ученые "предлагают оснастить наземных роботов термобарическими боеголовками - оружием массового поражения, уступающим по летальности только ядерному оружию", для достижения "всеобъемлющего уничтожения" противника. По словам ученого из исследовательского института Norinco Group Testing and Research Institute, расположенного в Сиане, Дан Чэньгуана, которые приводит газета, оптимальная конфигурация для ведения боев в условиях городской застройки включает в себя дроны, оснащенные фотоэлектрическими и радиолокационными системами для обнаружения замаскированных целей, в то время как наземные роботы будут выступать в качестве "бронированных зверей", несущих термобарическое оружие для зачистки подземных комплексов. Газета отмечает, что это "первое официальное раскрытие Китаем планов" по размещению подобных боеприпасов на беспилотных системах. Термобарическое оружие детонирует в две фазы: сперва распыляется горючий аэрозоль, который затем подрывается и превращается, как пишут авторы, в "огненный шар, достигающий 2500 градусов по Цельсию", который "испаряет цели в радиусе 80 метров и проникает в бункеры толщиной до четырех метров". Газета со ссылкой на военных экспертов пишет, что мощные модели искусственного интеллекта, такие как DeepSeek, меняют архитектуру войны, и роботы-убийцы вскоре могут появиться на полях сражений.

https://ria.ru/20250220/kamera-2000446588.html

https://ria.ru/20250201/deepseek-1996316753.html

https://ria.ru/20241105/oruzhie-1981974497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, народно-освободительная армия китая