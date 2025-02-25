Киев согласился на новые условия сделки с США по редким металлам, пишет FT
FT: Киев принял условия сделки по металлам после отказа США от части требований
© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Киев согласился заключить сделку по редкоземельным металлам с США на новых условиях, сообщила Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
"Киев согласился на условия сделки по минералам с Вашингтоном. <…> США отказались от требований на право на потенциальную выручку в размере 500 миллиардов долларов от реализации ресурсов", — говорится в материале.
Отмечается, что финальная версия соглашения не содержит упоминаний о "гарантиях безопасности" со стороны США.
Украинские чиновники заявили газете, что Киев готов подписать соглашение по совместной с США разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Они утверждают, что договорились о более выгодных для страны условиях.
Финальная версия соглашения, с которой ознакомилась FT, предусматривает создание фонда, в который Киев должен будет вносить 50% выручки с будущей монетизации государственных минеральных ресурсов, включая черное золото и голубое топливо, а также связанные с ними логистические операции.
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Детали стороны планируют согласовать позднее.
"Украинские чиновники заявили, что сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел и открывает перспективу поездки Зеленского в Белый дом в ближайшие недели на церемонию подписания с Трампом", — пишет издание.
В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Американские чиновники предлагали Владимиру Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.
Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.