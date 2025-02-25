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В Госдуме заявили, что Киев будет упираться, чтобы не проводить выборы - РИА Новости, 25.02.2025
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16:29 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/kiev-2001535834.html
В Госдуме заявили, что Киев будет упираться, чтобы не проводить выборы
В Госдуме заявили, что Киев будет упираться, чтобы не проводить выборы - РИА Новости, 25.02.2025
В Госдуме заявили, что Киев будет упираться, чтобы не проводить выборы
Киевский режим будет упираться изо всех сил, чтобы не проводить выборы, голосование будет означать для них отстранение от власти, а, возможно, и физическое... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:29:00+03:00
2025-02-25T16:29:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Киевский режим будет упираться изо всех сил, чтобы не проводить выборы, голосование будет означать для них отстранение от власти, а, возможно, и физическое уничтожение, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "США настаивают на проведении выборов, но киевский режим будет упираться изо всех сил, потому что голосование будет для них однозначно означать отстранение от власти, а то и физическое уничтожение", - сказал Журавлев РИА Новости. По его словам, кандидат на смену Владимиру Зеленскому не один, и среди них могут найтись и те, с кем можно будет договариваться. "Уверен, что наш президент, упоминая Залужного, имел в виду вовсе не конкретного человека, генерала ВСУ, а ныне украинского посла в Лондоне, а меру измерения: 0,5 "залужного" сейчас примерно равно 1 "зеленскому", - считает парламентарий. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, по российским данным, рейтинг Владимира Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Журавлев отметил, что нынешние украинские власти показали себя совершенно недоговороспособными. "Это, надеюсь, прекрасно понимают уже и их западные покровители. Кроме того, документы о капитуляции вполне может подписать и спикер Верховной Рады Стефанчук", - добавил Журавлев.
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001534549.html
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в мире, лондон, россия, алексей журавлев , владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Лондон, Россия, Алексей Журавлев , Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Госдуме заявили, что Киев будет упираться, чтобы не проводить выборы

Депутат Журавлев: Киев будет упираться изо всех сил, чтобы не проводить выборы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Киевский режим будет упираться изо всех сил, чтобы не проводить выборы, голосование будет означать для них отстранение от власти, а, возможно, и физическое уничтожение, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
"США настаивают на проведении выборов, но киевский режим будет упираться изо всех сил, потому что голосование будет для них однозначно означать отстранение от власти, а то и физическое уничтожение", - сказал Журавлев РИА Новости.
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По его словам, кандидат на смену Владимиру Зеленскому не один, и среди них могут найтись и те, с кем можно будет договариваться.
"Уверен, что наш президент, упоминая Залужного, имел в виду вовсе не конкретного человека, генерала ВСУ, а ныне украинского посла в Лондоне, а меру измерения: 0,5 "залужного" сейчас примерно равно 1 "зеленскому", - считает парламентарий. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, по российским данным, рейтинг Владимира Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.
Журавлев отметил, что нынешние украинские власти показали себя совершенно недоговороспособными.
"Это, надеюсь, прекрасно понимают уже и их западные покровители. Кроме того, документы о капитуляции вполне может подписать и спикер Верховной Рады Стефанчук", - добавил Журавлев.
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