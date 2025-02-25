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Умерла народная артистка РСФСР Валерия Хугаева - РИА Новости, 25.02.2025
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Культура
 
17:57 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/khugaeva-2001557645.html
Умерла народная артистка РСФСР Валерия Хугаева
Умерла народная артистка РСФСР Валерия Хугаева - РИА Новости, 25.02.2025
Умерла народная артистка РСФСР Валерия Хугаева
Народная артистка РСФСР Валерия Хугаева ушла из жизни в возрасте 98 лет в Северной Осетии, сообщает глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 25.02.2025
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ПЯТИГОРСК, 25 фев - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Валерия Хугаева ушла из жизни в возрасте 98 лет в Северной Осетии, сообщает глава республики Сергей Меняйло. "Тяжелая утрата для Северной Осетии: не стало народной артистки России Валерии Хугаевой. Валерия Вячеславовна сыграла множество незабываемых ролей в театре и кино. В 60-х Фатима в ее исполнении покорила зрителей всего Советского Союза. Она была настоящей звездой отечественной культуры. Мои соболезнования родным и близким", – написал Меняйло в своем Telegram-канале. Министр культуры региона Сослан Фидаров рассказал, что в 1971 году Валерия Хугаева поразила зрителей и критиков в Москве, исполнив роль миссис Севидж в одноименном спектакле Русского театра. "За эту выдающуюся работу Валерия Вячеславовна была удостоена звания "Народная артистка РСФСР" в знак признания ее огромного вклада в театральное искусство. Министерство культуры РСО-Алания соболезнует всем родным и близким, друзьям и поклонникам таланта этой замечательной артистки", – написал Фидаров в своем Telegram-канале.
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рсфср, россия, москва, сергей меняйло, сослан фидаров, новости культуры, валерия хугаева
Культура, РСФСР, Россия, Москва, Сергей Меняйло, Сослан Фидаров, Новости культуры, Валерия Хугаева
Умерла народная артистка РСФСР Валерия Хугаева

Народная артистка Валерия Хугаева умерла в Северной Осетии в возрасте 98 лет

© Фото : Сослан Фидаров/TelegramВалерия Хугаева
Валерия Хугаева - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Сослан Фидаров/Telegram
Валерия Хугаева. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 25 фев - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Валерия Хугаева ушла из жизни в возрасте 98 лет в Северной Осетии, сообщает глава республики Сергей Меняйло.
«
"Тяжелая утрата для Северной Осетии: не стало народной артистки России Валерии Хугаевой. Валерия Вячеславовна сыграла множество незабываемых ролей в театре и кино. В 60-х Фатима в ее исполнении покорила зрителей всего Советского Союза. Она была настоящей звездой отечественной культуры. Мои соболезнования родным и близким", – написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Министр культуры региона Сослан Фидаров рассказал, что в 1971 году Валерия Хугаева поразила зрителей и критиков в Москве, исполнив роль миссис Севидж в одноименном спектакле Русского театра.
"За эту выдающуюся работу Валерия Вячеславовна была удостоена звания "Народная артистка РСФСР" в знак признания ее огромного вклада в театральное искусство. Министерство культуры РСО-Алания соболезнует всем родным и близким, друзьям и поклонникам таланта этой замечательной артистки", – написал Фидаров в своем Telegram-канале.
 
КультураРСФСРРоссияМоскваСергей МеняйлоСослан ФидаровНовости культурыВалерия Хугаева
 
 
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