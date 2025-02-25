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Умерла народная артистка РСФСР Валерия Хугаева

Умерла народная артистка РСФСР Валерия Хугаева - РИА Новости, 25.02.2025

Умерла народная артистка РСФСР Валерия Хугаева

Народная артистка РСФСР Валерия Хугаева ушла из жизни в возрасте 98 лет в Северной Осетии, сообщает глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:57:00+03:00

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2025-02-25T17:57:00+03:00

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новости культуры

валерия хугаева

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ПЯТИГОРСК, 25 фев - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Валерия Хугаева ушла из жизни в возрасте 98 лет в Северной Осетии, сообщает глава республики Сергей Меняйло. "Тяжелая утрата для Северной Осетии: не стало народной артистки России Валерии Хугаевой. Валерия Вячеславовна сыграла множество незабываемых ролей в театре и кино. В 60-х Фатима в ее исполнении покорила зрителей всего Советского Союза. Она была настоящей звездой отечественной культуры. Мои соболезнования родным и близким", – написал Меняйло в своем Telegram-канале. Министр культуры региона Сослан Фидаров рассказал, что в 1971 году Валерия Хугаева поразила зрителей и критиков в Москве, исполнив роль миссис Севидж в одноименном спектакле Русского театра. "За эту выдающуюся работу Валерия Вячеславовна была удостоена звания "Народная артистка РСФСР" в знак признания ее огромного вклада в театральное искусство. Министерство культуры РСО-Алания соболезнует всем родным и близким, друзьям и поклонникам таланта этой замечательной артистки", – написал Фидаров в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рсфср, россия, москва, сергей меняйло, сослан фидаров, новости культуры, валерия хугаева