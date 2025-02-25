https://ria.ru/20250225/kazaki-2001655840.html

Большой круг Всероссийского казачьего общества прошел в столице

Большой круг Всероссийского казачьего общества прошел в столице - РИА Новости, 26.02.2025

Большой круг Всероссийского казачьего общества прошел в столице

В Москве в храме Христа Спасителя прошел второй Большой круг Всероссийского казачьего общества, сообщает портал "Российское казачество". РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-25T14:11:00+03:00

2025-02-25T14:11:00+03:00

2025-02-26T10:41:00+03:00

российское казачество

российское казачество

москва

виктор водолацкий

вячеслав володин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

дмитрий миронов

владимир путин

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В Москве в храме Христа Спасителя прошел второй Большой круг Всероссийского казачьего общества, сообщает портал "Российское казачество".В его работе принимали участие представители казачьих войск, молодежных и общественных организаций, Русской православной церкви. Отмечается, что на круг прибыло 260 выборных казаков из 288. Об этом сообщил председатель мандатной комиссии, заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по государственной службе казачий полковник Валерий Ефремов. Этого числа участников достаточно для того, чтобы круг был правомочен решать любые вопросы.Перед началом заседания председатель Совета при Президенте по делам казачества, помощник Президента РФ Дмитрий Миронов зачитал приветственную телеграмму президента России Владимира Путина в адрес участников Большого круга Всероссийского казачьего общества."Ваш авторитетный форум. подтверждает единство российского казачества, собрал в Храме Христа Спасителя представители всех войсковых казачьих обществ. <…> На протяжении многих столетий казаки мужественно сражались за свободу и независимость Отечества. Защищали его рубежи, осваивали новые территории. Воспитывали молодежь на неоспоримых патриотических духовно-нравственных ценностях. Сегодня, следуя заветам отцов, дедов и прадедов, представители Всероссийского казачьего общества в ходе специальной военной операции проявляют... беспримерную отвагу и стойкость. Вся Россия гордится их подвигами. Убежден, что российское казачество и впредь будет с честью служить Родине и нашему народу", – говорится в послании.Дмитрий Миронов отметил, что проведение большого круга в год защитника Отчества – символично."Президент России регулярно информируется мною о вкладе российского казачества в достижение задач специальной военной операции. Он знает о ваших подвигах на полях сражений и трудовых свершений", – подчеркнул Дмитрий Миронов.Председатель Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, член Совета при Президенте РФ по делам казачества митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл передал благословление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:"Казачий круг – это не просто традиция, но живое воплощение соборности, где голос каждого атамана, молодого казака сливается в молитвенном стремлении к правде, вере и толку. История казачества неотделима от истории православия", – отметил патриарх в своем послании.Депутат Госдумы РФ казачий генерал Виктор Водолацкий также зачитал приветствие от председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина:"На протяжении веков казаки преданно и самоотверженно служат Отечеству. Продолжая традиции предшественников, вы вносите вклад в укрепление нашей страны. Сегодня вам предстоит обсудить актуальные вопросы, связанные с дальнейшим развитием казачества, сохранением духовно-нравственных и семейных ценностей, историко-культурное наследие, воспитание молодежи. В условиях современных вызовов это особенно важно", – подчеркнул в своей телеграмме Вячеслав Володин.Также Виктор Водолацкий, обращаясь к участникам Большого круга, подчеркнул, что в настоящее время в Государственной Думе создана рабочая группа по разработке федерального закона о российском казачестве."Я обращаюсь к атаманам войсковых казачьих обществ, к атаманам всех уровней, для того чтобы более активно приняли участие в разработке данного проекта федерального закона", – сказал Водолацкий.

https://ria.ru/20241227/sovet-1991711255.html

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российское казачество, москва, виктор водолацкий, вячеслав володин, патриарх кирилл (владимир гундяев), дмитрий миронов, владимир путин