https://ria.ru/20250225/kanada-2001388974.html
МИД Канады заявил, что G7 работает над совместным заявлением по Украине
МИД Канады заявил, что G7 работает над совместным заявлением по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
МИД Канады заявил, что G7 работает над совместным заявлением по Украине
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страны G7 пока работают над совместным заявлением по Украине, отметив несогласие ряда государств с... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T01:25:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страны G7 пока работают над совместным заявлением по Украине, отметив несогласие ряда государств с позицией США по конфликту. "Действительно, мы работаем с европейцами и американцами, у нас по-прежнему ведутся некоторые обсуждения... Канада и другие страны не согласны с позицией, которую отстаивали США в ООН, в особенности с резолюцией, которую они предложили", - заявила министр на брифинге, который транслировал телеканал CPAC. Она добавила, что за три с половиной года, в течение которых занимает пост главы МИД, не может припомнить такой "напряженной" ситуации в плане дипломатических усилий для согласования этого документа. Агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники ранее передавало, что страны G7 могут в понедельник не согласовать текст заявления по Украине из-за разногласий США и европейских стран, Вашингтон угрожает отозвать поддержку всего документа, а не только отдельных формулировок.
https://ria.ru/20250224/bloomberg-2001323022.html
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В мире, США, Канада, Украина, Мелани Жоли, G7, ООН
МИД Канады заявил, что G7 работает над совместным заявлением по Украине
МИД Канады: G7 работает над совместным заявлением по Украине