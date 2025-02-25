https://ria.ru/20250225/izrail-2001547650.html

В МИД Израиля объяснили отказ голосовать за антироссийскую резолюцию ООН

В МИД Израиля объяснили отказ голосовать за антироссийскую резолюцию ООН - РИА Новости, 25.02.2025

В МИД Израиля объяснили отказ голосовать за антироссийскую резолюцию ООН

Израиль проголосовал против антироссийской резолюции по Украине на Генассамблее ООН, потому что считает важным поддержать текущие усилия США по разрешению... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:04:00+03:00

2025-02-25T17:04:00+03:00

2025-02-25T18:18:00+03:00

в мире

сша

израиль

украина

дональд трамп

оон

генеральная ассамблея оон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897521558_0:370:2894:1998_1920x0_80_0_0_e6a6636a4c64b632d0aa765b0e22d732.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 фев — РИА Новости. Израиль проголосовал против антироссийской резолюции по Украине на Генассамблее ООН, потому что считает важным поддержать текущие усилия США по разрешению конфликта мирным путем, заявил РИА Новости представитель МИД страны."Израиль считает, что важно поддержать американские усилия, направленные на достижение прогресса в попытках положить конец войне и разрешить конфликт мирным путем", — сказал он.Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине — подготовленную западными странами вместе с Киевом и предложенную США.Первый документ призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". От Москвы требуется "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все войска с территории соседней страны и в одностороннем порядке прекратить боевые действия.При этом террористические атаки киевского режима против мирных россиян, как и присутствие ВСУ в Курской области, в документе никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Нет там и упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции.За документ проголосовали 93 страны, против — 18, а 65 воздержались. В частности, против выступили Россия, США, Белоруссия, Венгрия, Израиль, КНДР и Никарагуа. Среди поддержавших документ, помимо стран Евросоюза, были Турция и Сербия, а в числе воздержавшихся — Аргентина, Армения, Бразилия, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан и Саудовская Аравия. При этом Белград проголосовал за резолюцию по ошибке, сообщил позже президент Александр Вучич и извинился перед гражданами страны.Вместе с тем Вашингтон подготовил свой, нейтральный вариант. В нем говорится только о необходимости незамедлительно прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией.

https://ria.ru/20250225/kreml-2001474707.html

https://ria.ru/20250225/zakharova-2001393031.html

https://ria.ru/20250225/rubio-2001402828.html

сша

израиль

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, украина, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон, вооруженные силы украины, россия