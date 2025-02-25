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Центральный дом работников искусств

Центральный дом работников искусств - РИА Новости, 25.02.2025

Центральный дом работников искусств

Центральный Дом работников искусств (ЦДРИ) – единственный в России культурный центр, объединяющий работников разных видов искусств, театрально-концертная... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T01:41:00+03:00

2025-02-25T01:41:00+03:00

2025-02-25T01:41:00+03:00

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Центральный Дом работников искусств (ЦДРИ) – единственный в России культурный центр, объединяющий работников разных видов искусств, театрально-концертная площадка Москвы. Открылся 25 февраля 1930 года в Москве под названием "Клуб мастеров искусств" по инициативе наркома просвещения РСФСР Анатолия Луначарского.На торжественном мероприятии в небольшом помещении в Старопименовском переулке собрался цвет театральной Москвы. МХАТ был представлен Василием Качаловым, Иваном Москвиным, Ольгой Книппер­Чеховой; Малый театр – Провом Садовским, Верой Пашенной, Еленой Гоголевой; Большой театр – Леонидом Собиновым, Антониной Неждановой, Екатериной Гельцер, Валерией Барсовой; МХАТ II – Иваном Берсеневым, Софьей Гиацинтовой, Серафимой Бирман и другими артистами. Из числа артистической молодежи были уже популярные Сергей Образцов, Борис Тенин, Рина Зеленая, Николай Хмелев, Михаил Яншин, Марк Прудкин. Поэт Владимир Маяковский прочитал свою новую поэму "Во весь голос".Основные направления деятельности Дома определились сразу: творческое общение деятелей искусства, показ новых спектаклей и концертных программ, кинофильмов, творческие отчеты, вечера мастеров искусства и творческой молодежи, поиск и смелый эксперимент, а также досуг и широкая просветительская деятельность – пропаганда искусства, лектории и университеты культуры.Бригады артистов Дома выступали по всему Советскому Союзу - на дрейфующей станции "Северный полюс", перед трудящимися Москвы и Московской области, трудовыми коллективами Метростроя, Метрополитена, на фабриках и стройках БАМа, в клубах и в шахтах, на полевых станах и пр.В 1938 году клубу был передан особняк на Пушечной улице, дом 9, и присвоено название Центральный Дом работников искусств СССР.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) ЦДРИ был единственным в Москве творческим домом и клубным учреждением ни на один день не прекращавшим свою работу. Здесь развернулась выставка плакатов, боевых листков, зарисовок. Артисты давали концерты призывникам и трудящимся столицы. Первая концертная бригада ЦДРИ выехала на фронт уже 8 августа 1941 года, а в декабре 1941 года здесь прошла единственная в Москве новогодняя елка для детей.Всего за годы войны были сформированы и отправлены на фронт 33 фронтовые бригады артистов. В 1942 году в ЦДРИ был организован госпитально-концертный отдел. Артисты давали в месяц по 80­100 концертов, выступая перед ранеными. Всего за годы войны на фронтах, в воинских частях, на призывных пунктах состоялось 17 500 выступлений. В фонд помощи детям, пострадавшим от войны, деятели искусства собрали два миллиона рублей.Здесь проходили вечера звезд советского театра и эстрады – Александры Яблочкиной, Михаила Тарханова, Веры Марецкой, Соломона Михоэлса, Ивана Козловского, Леонида Утесова и многих других.В ЦДРИ выступали популярные зарубежные деятели культуры и искусства: французские писатели, актеры, певцы и общественные деятели – Эльза Триоле и Луи Арагон, Марсель Марсо, Ив Монтан, Симона Синьоре; немецкий драматург и поэт Бертольд Брехт; австрийская актриса и театральный деятель Хелена Вайгель; американский пианист Ван Клиберн; польская эстрадная певица Анна Герман; болгарский певец Бисер Киров; американский дирижер Леопольд Стоковский; американский певец, киноактер и общественный деятель Дин Рид; английский писатель Джеймс Олдридж и другие.В Доме работников искусств нашли поддержку советские кинорежиссеры Андрей Тарковский, Ролан Быков, Вадим Абдрашитов, Алексей Герман, Александр Сакуров, когда их фильмы – "Зеркало" (1974), "Чучело" (1983), "Остановился поезд" (1982), "Парад планет" (1984) и "Мой друг, Иван Лапшин" (1984) – не выпускались на экран. Здесь прошел первый просмотр фильма Тенгиза Абуладзе "Покаяние", также снятый в 1984 году.Композитор и дирижер Юрий Саульский здесь собирал оркестры – первые джаз-банды.В каминном зале ЦДРИ снимали "Театральные встречи" – одну из самых популярных программ советского телевидения. Интерьеры дома узнаваемы и по еще одной известной юмористической передаче – "Кабачок 13 стульев".Свои первые шаги в искусстве в ЦДРИ делали молодые артисты и художники, позже получившие всеобщее признание, в их числе – Марта Цифринович, Леонид Енгибаров, Рафаэль Клейнер, Александр Филиппенко, Владимир Качан, Олег Янковский, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Илья Глазунов, Александр Шилов и многие другие.За годы деятельности Центральный дом работников искусств возглавляли корифеи советского искусства. Председателями правления ЦДРИ были народные артисты СССР – актер и режиссер Иван Москвин, солистка Большого театра певица Валерия Барсова и прима-балерина Большого театра Ольга Лепешинская, советский актер и режиссер Иосиф Туманов, главный режиссер театра им. Евг. Вахтангова Евгений Симонов и другие.В настоящее время директор – художественный руководитель ЦДРИ, сопредседатель правления ЦДРИ – театровед и режиссер Елена Смирнова.Сегодня ЦДРИ существует в форме некоммерческой организации.Здесь работают Советы по театру и кино, по музыке, эстраде, изобразительному искусству, по литературе, радио и телевидению, детская и студенческая секция, Совет ветеранов искусств, клуб романса "Две гитары", московский пресс-клуб ЦДРИ и др. На концертных площадках ЦДРИ выступают дети, студенты, известные певцы, драматические артисты, режиссеры, музыканты, барды, композиторы, кинодокументалисты, журналисты и писатели, артисты эстрады и цирка.Проводятся концерты классической и народной музыки, джаза, театральные и эстрадные спектакли, поэтические и творческие встречи, мероприятия для детей, выставки художников и скульпторов, конкурсы, презентации и другие мероприятия. В здании расположено несколько залов: Большой (300 мест), Камерный (111 мест), Выставочно-концертный (до 300 мест), Зал "9 муз" (135 мест), Каминная (до 140 мест) и Голубая гостиная (47 мест).ЦДРИ награжден орденом Дружбы народов (1980).Имеет благодарность президента России за большой вклад в развитие отечественной культуры и эстетическое воспитание молодежи (2005). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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