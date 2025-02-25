https://ria.ru/20250225/iran-2001584069.html

Иранская ПВО сбила цели, проникшие в воздушное пространство страны

Иранская ПВО сбила цели, проникшие в воздушное пространство страны - РИА Новости, 25.02.2025

Иранская ПВО сбила цели, проникшие в воздушное пространство страны

Иранская система ПВО "Khordad 15" обнаружила и сбила воздушные цели, проникшие в воздушное пространство Ирана с целью разведки, заявил официальный представитель РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T20:31:00+03:00

2025-02-25T20:31:00+03:00

2025-02-25T20:32:00+03:00

в мире

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/44/1563124408_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_98f282027978aeca4c592aeaf3e11c89.jpg

ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Иранская система ПВО "Khordad 15" обнаружила и сбила воздушные цели, проникшие в воздушное пространство Ирана с целью разведки, заявил официальный представитель учений "Зульфикар 1403" бригадный генерал Алиреза Шейх. "Система обнаружила, определила и сбила вражеские цели, задачей которых было проникновение на территорию учений", - передаёт слова генерала агентство Mizan. В феврале на юго-востоке Ирана начались учения "Зульфикар 1403", в ходе которых армия страны испытала многочисленные виды новейшего вооружения.

https://ria.ru/20240807/iran-1964763660.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран