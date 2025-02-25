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Иранская ПВО сбила цели, проникшие в воздушное пространство страны - РИА Новости, 25.02.2025
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20:31 25.02.2025 (обновлено: 20:32 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/iran-2001584069.html
Иранская ПВО сбила цели, проникшие в воздушное пространство страны
Иранская ПВО сбила цели, проникшие в воздушное пространство страны - РИА Новости, 25.02.2025
Иранская ПВО сбила цели, проникшие в воздушное пространство страны
Иранская система ПВО "Khordad 15" обнаружила и сбила воздушные цели, проникшие в воздушное пространство Ирана с целью разведки, заявил официальный представитель РИА Новости, 25.02.2025
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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Иранская система ПВО "Khordad 15" обнаружила и сбила воздушные цели, проникшие в воздушное пространство Ирана с целью разведки, заявил официальный представитель учений "Зульфикар 1403" бригадный генерал Алиреза Шейх. "Система обнаружила, определила и сбила вражеские цели, задачей которых было проникновение на территорию учений", - передаёт слова генерала агентство Mizan. В феврале на юго-востоке Ирана начались учения "Зульфикар 1403", в ходе которых армия страны испытала многочисленные виды новейшего вооружения.
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в мире, иран
В мире, Иран
Иранская ПВО сбила цели, проникшие в воздушное пространство страны

ПВО Ирана обнаружила и сбила воздушные цели, проникшие в страну с целью разведки

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Иранская система ПВО "Khordad 15" обнаружила и сбила воздушные цели, проникшие в воздушное пространство Ирана с целью разведки, заявил официальный представитель учений "Зульфикар 1403" бригадный генерал Алиреза Шейх.
«
"Система обнаружила, определила и сбила вражеские цели, задачей которых было проникновение на территорию учений", - передаёт слова генерала агентство Mizan.
В феврале на юго-востоке Ирана начались учения "Зульфикар 1403", в ходе которых армия страны испытала многочисленные виды новейшего вооружения.
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