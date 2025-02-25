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Жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2% - РИА Новости, 25.02.2025
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10:13 25.02.2025 (обновлено: 11:11 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/ipoteka-2001426399.html
Жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2%
Жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2% - РИА Новости, 25.02.2025
Жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2%
Льготная ипотека под два процента в новых регионах распространится на жителей Курской области, чье жилье признано непригодным в результате обстрелов, программа... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:13:00+03:00
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россия
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белгородская область
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Льготная ипотека под два процента в новых регионах распространится на жителей Курской области, чье жилье признано непригодным в результате обстрелов, программа действует до конца 2026 года, сообщил Минфин на своем сайте. "Льготный ипотечный кредит по ставке до двух процентов годовых в рамках программы "Льготная ипотека на территории новых субъектов Российской Федерации" теперь могут оформить и жители Курской области, чье жилье признано непригодным для проживания, утраченным или поврежденным в результате обстрелов и терактов либо находится в населенных пунктах в границах территории Курской области, которые подверглись или подвергаются обстрелам", — уточнили в ведомстве. Ипотечный кредит можно получить на строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке. Программа действует до 31 декабря 2026 года."До этого же срока продлевается льготная ипотечная программа, действующая для жителей Белгородской области, чье жилье также было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов", — добавили в Минфине. Соответствующее решение согласовано правительством в ГИИС "Электронный бюджет" в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина. Кроме того, в Курской области действует система сертификатов на жилье для переселенцев из приграничья.В феврале 2024 года глава государства поручил кабмину распространить программы льготной ипотеки под два процента в новых регионах на вторичный рынок жилья. В конце апреля Минфин сообщил, что участники и ветераны боевых действий, принимавшие участие в спецоперации, а также работники некоторых федеральных органов власти, социальной сферы, сфер здравоохранения, культуры и спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях теперь могут приобрести квартиру на вторичном рынке по льготной ставке в два процента. Сделать это можно было до 30 апреля 2025-го. В новых регионах ранее запустили программу льготной ипотеки со ставкой в два процента на новостройки.
https://ria.ru/20250205/ipoteka-1997603175.html
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ипотека, россия, курская область, белгородская область, владимир путин
Ипотека, Россия, Курская область, Белгородская область, Владимир Путин
Жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2%

Минфин: льготная ипотека под 2% распространится на жителей Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Льготная ипотека под два процента в новых регионах распространится на жителей Курской области, чье жилье признано непригодным в результате обстрелов, программа действует до конца 2026 года, сообщил Минфин на своем сайте.
«
"Льготный ипотечный кредит по ставке до двух процентов годовых в рамках программы "Льготная ипотека на территории новых субъектов Российской Федерации" теперь могут оформить и жители Курской области, чье жилье признано непригодным для проживания, утраченным или поврежденным в результате обстрелов и терактов либо находится в населенных пунктах в границах территории Курской области, которые подверглись или подвергаются обстрелам", — уточнили в ведомстве.
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Ипотечный кредит можно получить на строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке.
Программа действует до 31 декабря 2026 года.
«
"До этого же срока продлевается льготная ипотечная программа, действующая для жителей Белгородской области, чье жилье также было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов", — добавили в Минфине.
Соответствующее решение согласовано правительством в ГИИС "Электронный бюджет" в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина.
Кроме того, в Курской области действует система сертификатов на жилье для переселенцев из приграничья.
В феврале 2024 года глава государства поручил кабмину распространить программы льготной ипотеки под два процента в новых регионах на вторичный рынок жилья. В конце апреля Минфин сообщил, что участники и ветераны боевых действий, принимавшие участие в спецоперации, а также работники некоторых федеральных органов власти, социальной сферы, сфер здравоохранения, культуры и спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях теперь могут приобрести квартиру на вторичном рынке по льготной ставке в два процента. Сделать это можно было до 30 апреля 2025-го.
В новых регионах ранее запустили программу льготной ипотеки со ставкой в два процента на новостройки.
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