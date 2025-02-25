Жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2%
Минфин: льготная ипотека под 2% распространится на жителей Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Льготная ипотека под два процента в новых регионах распространится на жителей Курской области, чье жилье признано непригодным в результате обстрелов, программа действует до конца 2026 года, сообщил Минфин на своем сайте.
«
"Льготный ипотечный кредит по ставке до двух процентов годовых в рамках программы "Льготная ипотека на территории новых субъектов Российской Федерации" теперь могут оформить и жители Курской области, чье жилье признано непригодным для проживания, утраченным или поврежденным в результате обстрелов и терактов либо находится в населенных пунктах в границах территории Курской области, которые подверглись или подвергаются обстрелам", — уточнили в ведомстве.
Путин поддержал идею льготной ипотеки в Курской области
5 февраля, 19:34
Ипотечный кредит можно получить на строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке.
Программа действует до 31 декабря 2026 года.
«
"До этого же срока продлевается льготная ипотечная программа, действующая для жителей Белгородской области, чье жилье также было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов", — добавили в Минфине.
Соответствующее решение согласовано правительством в ГИИС "Электронный бюджет" в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина.
Кроме того, в Курской области действует система сертификатов на жилье для переселенцев из приграничья.
В феврале 2024 года глава государства поручил кабмину распространить программы льготной ипотеки под два процента в новых регионах на вторичный рынок жилья. В конце апреля Минфин сообщил, что участники и ветераны боевых действий, принимавшие участие в спецоперации, а также работники некоторых федеральных органов власти, социальной сферы, сфер здравоохранения, культуры и спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях теперь могут приобрести квартиру на вторичном рынке по льготной ставке в два процента. Сделать это можно было до 30 апреля 2025-го.
В новых регионах ранее запустили программу льготной ипотеки со ставкой в два процента на новостройки.
Курские власти прорабатывают вопрос списания ипотеки за разрушенное жилье
14 ноября 2024, 23:58