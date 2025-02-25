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В Ингушетии подросток погиб, врезавшись на санках в столб - РИА Новости, 25.02.2025
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17:34 25.02.2025 (обновлено: 18:32 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/ingushetiya-2001553608.html
В Ингушетии подросток погиб, врезавшись на санках в столб
В Ингушетии подросток погиб, врезавшись на санках в столб - РИА Новости, 25.02.2025
В Ингушетии подросток погиб, врезавшись на санках в столб
Следователи в Ингушетии организовали проверку после того, как катавшийся на санках подросток погиб, врезавшись в столб, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:34:00+03:00
2025-02-25T18:32:00+03:00
происшествия
россия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 25 фев – РИА Новости. Следователи в Ингушетии организовали проверку после того, как катавшийся на санках подросток погиб, врезавшись в столб, сообщило региональное СУСК РФ. "По предварительным данным, несовершеннолетний, находясь на участке местности, прилегающей к улице Степная сельского поселения Нижние Ачалуки, в ходе катания на санках со склона горы ударился о железобетонную опору освещения, вследствие чего получил травмы головы, от которых скончался", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данному факту проводится доследственная проверка. В ведомстве РИА Новости уточнили, что погибшему подростку было 14 лет.Региональная прокуратура также организовала проверку по факту гибели ребенка."В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20250110/studentka-1993157034.html
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россия
республика ингушетия
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происшествия, россия, республика ингушетия
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия
В Ингушетии подросток погиб, врезавшись на санках в столб

СК начал проверку после гибели подростка, врезавшегося в столб в Ингушетии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НАЛЬЧИК, 25 фев – РИА Новости. Следователи в Ингушетии организовали проверку после того, как катавшийся на санках подросток погиб, врезавшись в столб, сообщило региональное СУСК РФ.
"По предварительным данным, несовершеннолетний, находясь на участке местности, прилегающей к улице Степная сельского поселения Нижние Ачалуки, в ходе катания на санках со склона горы ударился о железобетонную опору освещения, вследствие чего получил травмы головы, от которых скончался", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по данному факту проводится доследственная проверка.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что погибшему подростку было 14 лет.
Региональная прокуратура также организовала проверку по факту гибели ребенка.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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