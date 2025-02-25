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В Индии открылась графическая выставка о героях спецоперации - РИА Новости, 25.02.2025
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04:13 25.02.2025 (обновлено: 11:01 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/indiya-2001394343.html
В Индии открылась графическая выставка о героях спецоперации
В Индии открылась графическая выставка о героях спецоперации - РИА Новости, 25.02.2025
В Индии открылась графическая выставка о героях спецоперации
Выставка графических новелл, рассказывающая о подвигах героев спецоперации, открылась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) на юге Индии, в городе Ченнаи, РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T04:13:00+03:00
2025-02-25T11:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
индия
ченнаи
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
российское общество "знание"
су-57
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Выставка графических новелл, рассказывающая о подвигах героев спецоперации, открылась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) на юге Индии, в городе Ченнаи, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. В агентстве рассказали, что выставка предоставлена Российским обществом "Знание", экспозиция рассказывает в привлекательном для молодежи формате графических новелл о 15 героях специальной военной операции, которые доблестно выполняют поставленные родиной задачи.Открылось мероприятие видеообращением гвардии полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий, участника специальной военной операции, лектора Российского общества "Знание" Романа Иголкина. В мероприятии также принял участие генконсул России в Ченнаи Валерий Ходжаев. "В связи с празднованием Дня защитника Отечества мы вспоминаем о традиционных связях между Вооруженными силами России и Индии. Это активное и динамичное сотрудничество, которое включает в себя не только совместное производство, но и военные учения, тренинги, выставки. Недавняя демонстрация российского истребителя 5-го поколения Су-57, впервые представленного в Индии на авиасалоне в Бангалоре, стала еще одним свидетельством нашего прочного партнерства", — сказал Ходжаев. Выставка сопровождалась круглым столом "Россия - Запад: Поиски мира на справедливых условиях". Открытие выставки и круглый стол посетили более 100 студентов местных вузов, которые изучают международные отношения, политологию, а также журналисты и кадеты Национального кадетского корпуса города Ченнаи. Гости получили на память каталог с материалами выставки на английском языке. Экспозиция будет открыта в Русском доме в Ченнаи до 24 марта. Вход свободный.
https://ria.ru/20250219/vystavka-2000398370.html
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индия, ченнаи, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), российское общество "знание", су-57
Специальная военная операция на Украине, Индия, Ченнаи, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Российское общество "Знание", Су-57
В Индии открылась графическая выставка о героях спецоперации

В индийском Ченнаи открылась графическая выставка о героях спецоперации

© AP Photo / Saurabh DasФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Saurabh Das
Флаг Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Выставка графических новелл, рассказывающая о подвигах героев спецоперации, открылась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) на юге Индии, в городе Ченнаи, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве.
В агентстве рассказали, что выставка предоставлена Российским обществом "Знание", экспозиция рассказывает в привлекательном для молодежи формате графических новелл о 15 героях специальной военной операции, которые доблестно выполняют поставленные родиной задачи.
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Открылось мероприятие видеообращением гвардии полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий, участника специальной военной операции, лектора Российского общества "Знание" Романа Иголкина. В мероприятии также принял участие генконсул России в Ченнаи Валерий Ходжаев.
"В связи с празднованием Дня защитника Отечества мы вспоминаем о традиционных связях между Вооруженными силами России и Индии. Это активное и динамичное сотрудничество, которое включает в себя не только совместное производство, но и военные учения, тренинги, выставки. Недавняя демонстрация российского истребителя 5-го поколения Су-57, впервые представленного в Индии на авиасалоне в Бангалоре, стала еще одним свидетельством нашего прочного партнерства", — сказал Ходжаев.
Выставка сопровождалась круглым столом "Россия - Запад: Поиски мира на справедливых условиях".
Открытие выставки и круглый стол посетили более 100 студентов местных вузов, которые изучают международные отношения, политологию, а также журналисты и кадеты Национального кадетского корпуса города Ченнаи. Гости получили на память каталог с материалами выставки на английском языке.
Экспозиция будет открыта в Русском доме в Ченнаи до 24 марта. Вход свободный.
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