https://ria.ru/20250225/indiya-2001394343.html

В Индии открылась графическая выставка о героях спецоперации

В Индии открылась графическая выставка о героях спецоперации - РИА Новости, 25.02.2025

В Индии открылась графическая выставка о героях спецоперации

Выставка графических новелл, рассказывающая о подвигах героев спецоперации, открылась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) на юге Индии, в городе Ченнаи, РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T04:13:00+03:00

2025-02-25T04:13:00+03:00

2025-02-25T11:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

индия

ченнаи

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

российское общество "знание"

су-57

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103614/60/1036146041_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6879f1ab5079a4d486bc53e71a081272.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Выставка графических новелл, рассказывающая о подвигах героев спецоперации, открылась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) на юге Индии, в городе Ченнаи, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. В агентстве рассказали, что выставка предоставлена Российским обществом "Знание", экспозиция рассказывает в привлекательном для молодежи формате графических новелл о 15 героях специальной военной операции, которые доблестно выполняют поставленные родиной задачи.Открылось мероприятие видеообращением гвардии полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий, участника специальной военной операции, лектора Российского общества "Знание" Романа Иголкина. В мероприятии также принял участие генконсул России в Ченнаи Валерий Ходжаев. "В связи с празднованием Дня защитника Отечества мы вспоминаем о традиционных связях между Вооруженными силами России и Индии. Это активное и динамичное сотрудничество, которое включает в себя не только совместное производство, но и военные учения, тренинги, выставки. Недавняя демонстрация российского истребителя 5-го поколения Су-57, впервые представленного в Индии на авиасалоне в Бангалоре, стала еще одним свидетельством нашего прочного партнерства", — сказал Ходжаев. Выставка сопровождалась круглым столом "Россия - Запад: Поиски мира на справедливых условиях". Открытие выставки и круглый стол посетили более 100 студентов местных вузов, которые изучают международные отношения, политологию, а также журналисты и кадеты Национального кадетского корпуса города Ченнаи. Гости получили на память каталог с материалами выставки на английском языке. Экспозиция будет открыта в Русском доме в Ченнаи до 24 марта. Вход свободный.

https://ria.ru/20250219/vystavka-2000398370.html

https://ria.ru/20241210/putin-1988448093.html

индия

ченнаи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, ченнаи, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), российское общество "знание", су-57