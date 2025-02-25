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На Госуслугах запустили сервис для выхода на пенсию - РИА Новости, 26.02.2025
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15:32 25.02.2025 (обновлено: 04:21 26.02.2025)
https://ria.ru/20250225/gosuslugi-2001522985.html
На Госуслугах запустили сервис для выхода на пенсию
На Госуслугах запустили сервис для выхода на пенсию - РИА Новости, 26.02.2025
На Госуслугах запустили сервис для выхода на пенсию
Сервис "жизненная ситуация" для выхода на пенсию запущен на "Госуслугах", помимо оформления пенсии там также можно узнать о мерах соцподдержки и других льготах, РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-25T15:32:00+03:00
2025-02-26T04:21:00+03:00
госуслуги
пенсии
дмитрий григоренко
общество
россия
льготы
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сервис "жизненная ситуация" для выхода на пенсию запущен на "Госуслугах", помимо оформления пенсии там также можно узнать о мерах соцподдержки и других льготах, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.Новая функция включает в себя назначение пенсии, получение выписки о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина, доставку пенсии и соцвыплат, получение справки о размере пенсии и так далее.Благодаря новому сервису сроки получения госуслуг сократятся до пяти дней, а число требуемых документов сократится вшестеро. В дальнейшем функционал сервиса планируется расширить. В частности, до конца 2025 года россияне предпенсионного возраста начнут получать информацию, связанную с выходом на пенсию. Также они смогут оформить электронное свидетельство пенсионера в личном кабинете портала.На федеральном уровне "жизненные ситуации" внедряются с 2023 года. Уже запущено 34 федеральных сервиса и 85 региональных. В 2025 году запланировано к запуску еще 340 сервисов. На сегодняшний день федеральными сервисами "жизненные ситуации" воспользовались более 1,8 миллиона человек.
https://ria.ru/20250222/rossija-2000941694.html
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госуслуги, пенсии, дмитрий григоренко, общество, россия, льготы
Госуслуги, Пенсии, Дмитрий Григоренко, Общество, Россия, Льготы
На Госуслугах запустили сервис для выхода на пенсию

На портале Госуслуг запустили сервис жизненная ситуация для выхода на пенсию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сервис "жизненная ситуация" для выхода на пенсию запущен на "Госуслугах", помимо оформления пенсии там также можно узнать о мерах соцподдержки и других льготах, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Новая функция включает в себя назначение пенсии, получение выписки о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина, доставку пенсии и соцвыплат, получение справки о размере пенсии и так далее.
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Благодаря новому сервису сроки получения госуслуг сократятся до пяти дней, а число требуемых документов сократится вшестеро. В дальнейшем функционал сервиса планируется расширить. В частности, до конца 2025 года россияне предпенсионного возраста начнут получать информацию, связанную с выходом на пенсию. Также они смогут оформить электронное свидетельство пенсионера в личном кабинете портала.
На федеральном уровне "жизненные ситуации" внедряются с 2023 года. Уже запущено 34 федеральных сервиса и 85 региональных. В 2025 году запланировано к запуску еще 340 сервисов. На сегодняшний день федеральными сервисами "жизненные ситуации" воспользовались более 1,8 миллиона человек.
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ГосуслугиПенсииДмитрий ГригоренкоОбществоРоссияЛьготы
 
 
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