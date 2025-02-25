https://ria.ru/20250225/gosuslugi-2001522985.html

На Госуслугах запустили сервис для выхода на пенсию

На Госуслугах запустили сервис для выхода на пенсию - РИА Новости, 26.02.2025

На Госуслугах запустили сервис для выхода на пенсию

Сервис "жизненная ситуация" для выхода на пенсию запущен на "Госуслугах", помимо оформления пенсии там также можно узнать о мерах соцподдержки и других льготах, РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-25T15:32:00+03:00

2025-02-25T15:32:00+03:00

2025-02-26T04:21:00+03:00

госуслуги

пенсии

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общество

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сервис "жизненная ситуация" для выхода на пенсию запущен на "Госуслугах", помимо оформления пенсии там также можно узнать о мерах соцподдержки и других льготах, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.Новая функция включает в себя назначение пенсии, получение выписки о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина, доставку пенсии и соцвыплат, получение справки о размере пенсии и так далее.Благодаря новому сервису сроки получения госуслуг сократятся до пяти дней, а число требуемых документов сократится вшестеро. В дальнейшем функционал сервиса планируется расширить. В частности, до конца 2025 года россияне предпенсионного возраста начнут получать информацию, связанную с выходом на пенсию. Также они смогут оформить электронное свидетельство пенсионера в личном кабинете портала.На федеральном уровне "жизненные ситуации" внедряются с 2023 года. Уже запущено 34 федеральных сервиса и 85 региональных. В 2025 году запланировано к запуску еще 340 сервисов. На сегодняшний день федеральными сервисами "жизненные ситуации" воспользовались более 1,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20250222/rossija-2000941694.html

https://ria.ru/20250210/gosuslugi-1998381836.html

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госуслуги, пенсии, дмитрий григоренко, общество, россия, льготы