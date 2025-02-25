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В Госдуму внесут проект об упрощении вывоза товаров из Калининграда - РИА Новости, 25.02.2025
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23:17 25.02.2025 (обновлено: 23:18 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/gosduma-2001600427.html
В Госдуму внесут проект об упрощении вывоза товаров из Калининграда
В Госдуму внесут проект об упрощении вывоза товаров из Калининграда - РИА Новости, 25.02.2025
В Госдуму внесут проект об упрощении вывоза товаров из Калининграда
Сенаторы и депутаты вносят в Госдуму проект, вносящий изменения в закон об Особой экономической зоне в Калининградской области, предусматривается упрощенный... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T23:17:00+03:00
2025-02-25T23:18:00+03:00
экономика
здоровье - общество
александр шендерюк-жидков
алексей беспрозванных
калининград
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Сенаторы и депутаты вносят в Госдуму проект, вносящий изменения в закон об Особой экономической зоне в Калининградской области, предусматривается упрощенный порядок вывоза товаров из Калининграда в "большую Россию", сообщил РИА Новости один из авторов документа, сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков. "Это первый этап поправок в закон "Об Особой экономической зоне в Калининградской области", его главная задача - упростить таможенные процедуры при вывозе калининградских товаров в "большую" Россию", - сказал агентству политик. По словам законодателя, сейчас осуществляется сплошной таможенный досмотр всех товаров, "в случае принятия изменений контроль товаров будет выборочный с учетом рисков". Также по поручению губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных создана рабочая группа, задача которой подготовить дополнительные изменения в закон, отметил политик. "Планирую принять активное участие в ее работе", - сказал Шендерюк-Жидков. "Критерии принятия решений о "глубине" осмотра (товаров) в настоящее время не установлены. Это означает, что решение о необходимости распаковки товаров, степени их распаковки принимается уполномоченным должностным лицом таможенного органа на свой страх и риск под его личную ответственность", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Применение положений действующего закона уже привело к негативным последствиям: увеличению числа случаев, когда возникает необходимость выгрузки товаров из грузовых отсеков транспортных средств; увеличению сроков совершения таможенных операций; появлению или увеличению затрат отправителей, связанных с погрузкой и выгрузкой товаров, переупаковкой товаров в месте их представления таможенному органу, отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20241212/sotskarty-1988851965.html
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экономика, здоровье - общество, александр шендерюк-жидков, алексей беспрозванных, калининград, госдума рф
Экономика, Здоровье - Общество, Александр Шендерюк-Жидков, Алексей Беспрозванных, Калининград, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об упрощении вывоза товаров из Калининграда

Проект об упрощенном вывозе товаров из Калининграда в большую Россию вносят в ГД

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВид на Рыбную деревню в Калининграде
Вид на Рыбную деревню в Калининграде - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Вид на Рыбную деревню в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Сенаторы и депутаты вносят в Госдуму проект, вносящий изменения в закон об Особой экономической зоне в Калининградской области, предусматривается упрощенный порядок вывоза товаров из Калининграда в "большую Россию", сообщил РИА Новости один из авторов документа, сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков.
«
"Это первый этап поправок в закон "Об Особой экономической зоне в Калининградской области", его главная задача - упростить таможенные процедуры при вывозе калининградских товаров в "большую" Россию", - сказал агентству политик.
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По словам законодателя, сейчас осуществляется сплошной таможенный досмотр всех товаров, "в случае принятия изменений контроль товаров будет выборочный с учетом рисков".
Также по поручению губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных создана рабочая группа, задача которой подготовить дополнительные изменения в закон, отметил политик.
"Планирую принять активное участие в ее работе", - сказал Шендерюк-Жидков.
"Критерии принятия решений о "глубине" осмотра (товаров) в настоящее время не установлены. Это означает, что решение о необходимости распаковки товаров, степени их распаковки принимается уполномоченным должностным лицом таможенного органа на свой страх и риск под его личную ответственность", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Применение положений действующего закона уже привело к негативным последствиям: увеличению числа случаев, когда возникает необходимость выгрузки товаров из грузовых отсеков транспортных средств; увеличению сроков совершения таможенных операций; появлению или увеличению затрат отправителей, связанных с погрузкой и выгрузкой товаров, переупаковкой товаров в месте их представления таможенному органу, отмечается в пояснительной записке.
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ЭкономикаЗдоровье - ОбществоАлександр Шендерюк-ЖидковАлексей БеспрозванныхКалининградГосдума РФ
 
 
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