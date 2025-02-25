https://ria.ru/20250225/gosduma-2001600427.html

В Госдуму внесут проект об упрощении вывоза товаров из Калининграда

В Госдуму внесут проект об упрощении вывоза товаров из Калининграда - РИА Новости, 25.02.2025

В Госдуму внесут проект об упрощении вывоза товаров из Калининграда

Сенаторы и депутаты вносят в Госдуму проект, вносящий изменения в закон об Особой экономической зоне в Калининградской области, предусматривается упрощенный... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T23:17:00+03:00

2025-02-25T23:17:00+03:00

2025-02-25T23:18:00+03:00

экономика

здоровье - общество

александр шендерюк-жидков

алексей беспрозванных

калининград

госдума рф

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Сенаторы и депутаты вносят в Госдуму проект, вносящий изменения в закон об Особой экономической зоне в Калининградской области, предусматривается упрощенный порядок вывоза товаров из Калининграда в "большую Россию", сообщил РИА Новости один из авторов документа, сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков. "Это первый этап поправок в закон "Об Особой экономической зоне в Калининградской области", его главная задача - упростить таможенные процедуры при вывозе калининградских товаров в "большую" Россию", - сказал агентству политик. По словам законодателя, сейчас осуществляется сплошной таможенный досмотр всех товаров, "в случае принятия изменений контроль товаров будет выборочный с учетом рисков". Также по поручению губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных создана рабочая группа, задача которой подготовить дополнительные изменения в закон, отметил политик. "Планирую принять активное участие в ее работе", - сказал Шендерюк-Жидков. "Критерии принятия решений о "глубине" осмотра (товаров) в настоящее время не установлены. Это означает, что решение о необходимости распаковки товаров, степени их распаковки принимается уполномоченным должностным лицом таможенного органа на свой страх и риск под его личную ответственность", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Применение положений действующего закона уже привело к негативным последствиям: увеличению числа случаев, когда возникает необходимость выгрузки товаров из грузовых отсеков транспортных средств; увеличению сроков совершения таможенных операций; появлению или увеличению затрат отправителей, связанных с погрузкой и выгрузкой товаров, переупаковкой товаров в месте их представления таможенному органу, отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20241212/sotskarty-1988851965.html

https://ria.ru/20241004/vlasti-1976368780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, здоровье - общество, александр шендерюк-жидков, алексей беспрозванных, калининград, госдума рф