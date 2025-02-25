В Госдуме назвали новые санкции ЕС тактикой крысиных укусов
Депутат Госдумы Ивлев назвал 16-й пакет санкций ЕС тактикой крысиных укусов
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал новый 16-й пакет санкций Евросоюза против России "тактикой крысиных укусов".
Совет ЕС в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал очередной пакет санкций прогнозируемым.
"С настойчивостью, достойной лучшего применения, одиннадцать лет Евросоюз, используя тактику крысиных укусов, продлевает прежние и вводит новые санкции в отношении России, обманывая население своих же стран", - сказал Ивлев РИА Новости.
При этом, по его словам, западные страны антироссийскими санкциями добились лишь обратного эффекта.
"Экономика России растет, морально-политическое единство общества укрепилось, армия получает новые виды вооружений для удержания превосходства над ВСУ. Зато во Франции и Италии правительства уходят в отставку, лидеры Великобритании и Германии проигрывают выборы. Евросоюзу срочно нужен "Крысолов из Гамельна", который, как в известной сказке братьев Гримм, избавит эти страны от крысиного санкционного мышления. И это время уже не за горизонтом", - считает депутат.
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