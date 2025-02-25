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В Госдуме назвали новые санкции ЕС тактикой крысиных укусов - РИА Новости, 25.02.2025
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09:06 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/gosduma-2001409393.html
В Госдуме назвали новые санкции ЕС тактикой крысиных укусов
В Госдуме назвали новые санкции ЕС тактикой крысиных укусов - РИА Новости, 25.02.2025
В Госдуме назвали новые санкции ЕС тактикой крысиных укусов
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал новый 16-й пакет санкций Евросоюза против России "тактикой крысиных укусов". РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T09:06:00+03:00
2025-02-25T09:06:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал новый 16-й пакет санкций Евросоюза против России "тактикой крысиных укусов". Совет ЕС в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал очередной пакет санкций прогнозируемым. "С настойчивостью, достойной лучшего применения, одиннадцать лет Евросоюз, используя тактику крысиных укусов, продлевает прежние и вводит новые санкции в отношении России, обманывая население своих же стран", - сказал Ивлев РИА Новости. При этом, по его словам, западные страны антироссийскими санкциями добились лишь обратного эффекта. "Экономика России растет, морально-политическое единство общества укрепилось, армия получает новые виды вооружений для удержания превосходства над ВСУ. Зато во Франции и Италии правительства уходят в отставку, лидеры Великобритании и Германии проигрывают выборы. Евросоюзу срочно нужен "Крысолов из Гамельна", который, как в известной сказке братьев Гримм, избавит эти страны от крысиного санкционного мышления. И это время уже не за горизонтом", - считает депутат.
https://rsport.ria.ru/20250225/vyalbe-2001407856.html
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россия, франция, италия, леонид ивлев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире, госдума рф, евросоюз
Россия, Франция, Италия, Леонид Ивлев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире, Госдума РФ, Евросоюз
В Госдуме назвали новые санкции ЕС тактикой крысиных укусов

Депутат Госдумы Ивлев назвал 16-й пакет санкций ЕС тактикой крысиных укусов

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал новый 16-й пакет санкций Евросоюза против России "тактикой крысиных укусов".
Совет ЕС в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал очередной пакет санкций прогнозируемым.
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"С настойчивостью, достойной лучшего применения, одиннадцать лет Евросоюз, используя тактику крысиных укусов, продлевает прежние и вводит новые санкции в отношении России, обманывая население своих же стран", - сказал Ивлев РИА Новости.
При этом, по его словам, западные страны антироссийскими санкциями добились лишь обратного эффекта.
"Экономика России растет, морально-политическое единство общества укрепилось, армия получает новые виды вооружений для удержания превосходства над ВСУ. Зато во Франции и Италии правительства уходят в отставку, лидеры Великобритании и Германии проигрывают выборы. Евросоюзу срочно нужен "Крысолов из Гамельна", который, как в известной сказке братьев Гримм, избавит эти страны от крысиного санкционного мышления. И это время уже не за горизонтом", - считает депутат.
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РоссияФранцияИталияЛеонид ИвлевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ миреГосдума РФЕвросоюз
 
 
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