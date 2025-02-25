https://ria.ru/20250225/gosduma-2001409393.html

В Госдуме назвали новые санкции ЕС тактикой крысиных укусов

В Госдуме назвали новые санкции ЕС тактикой крысиных укусов - РИА Новости, 25.02.2025

В Госдуме назвали новые санкции ЕС тактикой крысиных укусов

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал новый 16-й пакет санкций Евросоюза против России "тактикой крысиных укусов". РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T09:06:00+03:00

2025-02-25T09:06:00+03:00

2025-02-25T09:06:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал новый 16-й пакет санкций Евросоюза против России "тактикой крысиных укусов". Совет ЕС в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал очередной пакет санкций прогнозируемым. "С настойчивостью, достойной лучшего применения, одиннадцать лет Евросоюз, используя тактику крысиных укусов, продлевает прежние и вводит новые санкции в отношении России, обманывая население своих же стран", - сказал Ивлев РИА Новости. При этом, по его словам, западные страны антироссийскими санкциями добились лишь обратного эффекта. "Экономика России растет, морально-политическое единство общества укрепилось, армия получает новые виды вооружений для удержания превосходства над ВСУ. Зато во Франции и Италии правительства уходят в отставку, лидеры Великобритании и Германии проигрывают выборы. Евросоюзу срочно нужен "Крысолов из Гамельна", который, как в известной сказке братьев Гримм, избавит эти страны от крысиного санкционного мышления. И это время уже не за горизонтом", - считает депутат.

https://rsport.ria.ru/20250225/vyalbe-2001407856.html

https://ria.ru/20241128/sanktsii-1986143252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, франция, италия, леонид ивлев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире, госдума рф, евросоюз