https://ria.ru/20250225/gosduma-2001400305.html
В Госдуме призвали не развивать массовый туризм на Байкале
В Госдуме призвали не развивать массовый туризм на Байкале - РИА Новости, 25.02.2025
В Госдуме призвали не развивать массовый туризм на Байкале
Массовый туризм не следует развивать в таких местах с уникальной природой, как Байкал, Якутия и Камчатка, здесь важна экологическая составляющая, рассказал РИА... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T06:59:00+03:00
2025-02-25T06:59:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Массовый туризм не следует развивать в таких местах с уникальной природой, как Байкал, Якутия и Камчатка, здесь важна экологическая составляющая, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"). "Я считаю, что не нужно ставить перед собой целью в таких местах, как Байкал, Якутия, Камчатка, то есть на территориях уникальных природных творений, развивать массовый туризм и приглашать туда весь мир. Экологическая составляющая очень важна, иначе наши дети могут Байкал и не увидеть", - сказал Тарбаев. Парламентарий добавил, что организация широкого туристического потока в таких природных местах не оправдана из-за антропогенной нагрузки на среду. По его словам, в вопросах развития экотуризма нужно двигаться крайне осторожно и не застраивать уникальные по своей природе территории средствами размещения, пусть даже некапитальными. По мнению Тарбаева, туристам следует предлагать размещение в городах, где для этого создана подходящая инфраструктура, а посещения природных объектов должны быть "штучным" туристическим продуктом. "Когда выбор стоит между экологической составляющей и развитием туризма, я за экологию", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250217/gosduma-1999745185.html
https://ria.ru/20250224/gosduma-2001197192.html
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байкал, камчатка, сангаджи тарбаев, госдума рф
Туризм, Байкал, Камчатка, Сангаджи Тарбаев, Госдума РФ
В Госдуме призвали не развивать массовый туризм на Байкале
Депутат Тарбаев призвал не развивать массовый туризм на Байкале
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Массовый туризм не следует развивать в таких местах с уникальной природой, как Байкал, Якутия и Камчатка, здесь важна экологическая составляющая, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").
"Я считаю, что не нужно ставить перед собой целью в таких местах, как Байкал
, Якутия, Камчатка
, то есть на территориях уникальных природных творений, развивать массовый туризм и приглашать туда весь мир. Экологическая составляющая очень важна, иначе наши дети могут Байкал и не увидеть", - сказал Тарбаев
.
Парламентарий добавил, что организация широкого туристического потока в таких природных местах не оправдана из-за антропогенной нагрузки на среду. По его словам, в вопросах развития экотуризма нужно двигаться крайне осторожно и не застраивать уникальные по своей природе территории средствами размещения, пусть даже некапитальными.
По мнению Тарбаева, туристам следует предлагать размещение в городах, где для этого создана подходящая инфраструктура, а посещения природных объектов должны быть "штучным" туристическим продуктом.
"Когда выбор стоит между экологической составляющей и развитием туризма, я за экологию", - подчеркнул он.