https://ria.ru/20250225/gosduma-2001390813.html

Мошенники начали скупать аккаунты школьников в соцсетях, предупредили в ГД

Мошенники начали скупать аккаунты школьников в соцсетях, предупредили в ГД - РИА Новости, 25.02.2025

Мошенники начали скупать аккаунты школьников в соцсетях, предупредили в ГД

Мошенники начали скупать аккаунты в соцсетях у школьников под предлогом "раскрутки", в дальнейшем от имени учащихся злоумышленники могут распространять... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T02:18:00+03:00

2025-02-25T02:18:00+03:00

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общество

россия

антон немкин (депутат)

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мошенники начали скупать аккаунты в соцсетях у школьников под предлогом "раскрутки", в дальнейшем от имени учащихся злоумышленники могут распространять запрещенную в России информацию, сообщил РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Покупка злоумышленниками аккаунтов в отечественных социальных сетях у российских школьников может осуществляться под видом SEO-продвижения. Мошенники могут объяснить желание приобрести аккаунт якобы его большой "раскрученностью", которую впоследствии они будут использовать в рекламных целях, в том числе для SEO-продвижения. Но нередки и случаи, когда никакого объяснения нет – школьники, увидев сумму потенциальной оплаты, могут не вдаваться в подробности и причины покупки", - сказал он. Немкин объяснил, что логика здесь схожа с логикой дропперов, которые также за вознаграждение передают данные своих карт преступникам. При этом доля дропов среди молодежи также растет, отметил депутат. Парламентарий отметил, что злоумышленники давно усиленно атакуют детей. Дети и подростки, в отличие от взрослых, относятся к окружающей действительности менее критично, из-за чего методы социальной инженерии, применяемые правонарушителями, оказываются более эффективными, подчеркнул депутат. По словам Немкина, в дальнейшем от имени учащихся злоумышленники могут распространять запрещенную в России информацию. "Например, размещать запрещенные сведения в публичных группах и делать рассылки. Еще один вариант действий – вовлечение россиян в преступную активность. Такие случаи, к сожалению, уже были. Злоумышленник связывается с потенциальной жертвой в социальных сетях и за счет психологического давления вынуждает ее совершать диверсионные акции. Наконец, от имени школьников может вестись мошенническая активность, в том числе распространение фишинговых ссылок", – отметил он. Немкин подчеркнул, что в условиях нарастающего информационного давления дети должны быть предупреждены обо всех возможных рисках и последствиях тех или иных действий. "Это долг как родителей, так и представителей образовательных и правоохранительных учреждений. Необходимо регулярно проводить с детьми профилактические беседы и предупреждать о возможной ответственности", – заявил депутат.

https://realty.ria.ru/20250224/minstroj-2001323348.html

https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html

https://ria.ru/20250215/zvonki-1999596716.html

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общество, россия, антон немкин (депутат), госдума рф, технологии