https://ria.ru/20250225/gosduma-2001390813.html
Мошенники начали скупать аккаунты школьников в соцсетях, предупредили в ГД
Мошенники начали скупать аккаунты школьников в соцсетях, предупредили в ГД - РИА Новости, 25.02.2025
Мошенники начали скупать аккаунты школьников в соцсетях, предупредили в ГД
Мошенники начали скупать аккаунты в соцсетях у школьников под предлогом "раскрутки", в дальнейшем от имени учащихся злоумышленники могут распространять... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T02:18:00+03:00
2025-02-25T02:18:00+03:00
2025-02-25T02:18:00+03:00
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мошенники начали скупать аккаунты в соцсетях у школьников под предлогом "раскрутки", в дальнейшем от имени учащихся злоумышленники могут распространять запрещенную в России информацию, сообщил РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Покупка злоумышленниками аккаунтов в отечественных социальных сетях у российских школьников может осуществляться под видом SEO-продвижения. Мошенники могут объяснить желание приобрести аккаунт якобы его большой "раскрученностью", которую впоследствии они будут использовать в рекламных целях, в том числе для SEO-продвижения. Но нередки и случаи, когда никакого объяснения нет – школьники, увидев сумму потенциальной оплаты, могут не вдаваться в подробности и причины покупки", - сказал он. Немкин объяснил, что логика здесь схожа с логикой дропперов, которые также за вознаграждение передают данные своих карт преступникам. При этом доля дропов среди молодежи также растет, отметил депутат. Парламентарий отметил, что злоумышленники давно усиленно атакуют детей. Дети и подростки, в отличие от взрослых, относятся к окружающей действительности менее критично, из-за чего методы социальной инженерии, применяемые правонарушителями, оказываются более эффективными, подчеркнул депутат. По словам Немкина, в дальнейшем от имени учащихся злоумышленники могут распространять запрещенную в России информацию. "Например, размещать запрещенные сведения в публичных группах и делать рассылки. Еще один вариант действий – вовлечение россиян в преступную активность. Такие случаи, к сожалению, уже были. Злоумышленник связывается с потенциальной жертвой в социальных сетях и за счет психологического давления вынуждает ее совершать диверсионные акции. Наконец, от имени школьников может вестись мошенническая активность, в том числе распространение фишинговых ссылок", – отметил он. Немкин подчеркнул, что в условиях нарастающего информационного давления дети должны быть предупреждены обо всех возможных рисках и последствиях тех или иных действий. "Это долг как родителей, так и представителей образовательных и правоохранительных учреждений. Необходимо регулярно проводить с детьми профилактические беседы и предупреждать о возможной ответственности", – заявил депутат.
https://realty.ria.ru/20250224/minstroj-2001323348.html
https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html
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общество, россия, антон немкин (депутат), госдума рф, технологии
Общество, Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Технологии
Мошенники начали скупать аккаунты школьников в соцсетях, предупредили в ГД
Депутат Немкин: мошенники начали скупать аккаунты школьников в соцсетях
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мошенники начали скупать аккаунты в соцсетях у школьников под предлогом "раскрутки", в дальнейшем от имени учащихся злоумышленники могут распространять запрещенную в России информацию, сообщил РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
"Покупка злоумышленниками аккаунтов в отечественных социальных сетях у российских школьников может осуществляться под видом SEO-продвижения. Мошенники могут объяснить желание приобрести аккаунт якобы его большой "раскрученностью", которую впоследствии они будут использовать в рекламных целях, в том числе для SEO-продвижения. Но нередки и случаи, когда никакого объяснения нет – школьники, увидев сумму потенциальной оплаты, могут не вдаваться в подробности и причины покупки", - сказал он.
Немкин
объяснил, что логика здесь схожа с логикой дропперов, которые также за вознаграждение передают данные своих карт преступникам. При этом доля дропов среди молодежи также растет, отметил депутат.
Парламентарий отметил, что злоумышленники давно усиленно атакуют детей. Дети и подростки, в отличие от взрослых, относятся к окружающей действительности менее критично, из-за чего методы социальной инженерии, применяемые правонарушителями, оказываются более эффективными, подчеркнул депутат.
По словам Немкина, в дальнейшем от имени учащихся злоумышленники могут распространять запрещенную в России
информацию.
"Например, размещать запрещенные сведения в публичных группах и делать рассылки. Еще один вариант действий – вовлечение россиян в преступную активность. Такие случаи, к сожалению, уже были. Злоумышленник связывается с потенциальной жертвой в социальных сетях и за счет психологического давления вынуждает ее совершать диверсионные акции. Наконец, от имени школьников может вестись мошенническая активность, в том числе распространение фишинговых ссылок", – отметил он.
Немкин подчеркнул, что в условиях нарастающего информационного давления дети должны быть предупреждены обо всех возможных рисках и последствиях тех или иных действий.
"Это долг как родителей, так и представителей образовательных и правоохранительных учреждений. Необходимо регулярно проводить с детьми профилактические беседы и предупреждать о возможной ответственности", – заявил депутат.