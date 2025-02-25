https://ria.ru/20250225/google-2001393670.html
Российская "дочка" Google задолжала почти сто миллионов рублей
Российская "дочка" Google задолжала почти сто миллионов рублей - РИА Новости, 25.02.2025
Российская "дочка" Google задолжала почти сто миллионов рублей
Российская "дочка" Google - ООО "Гугл" - задолжала почти 100 миллионов рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись со сведениями Банка данных исполнительных... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T03:53:00+03:00
2025-02-25T03:53:00+03:00
2025-02-25T04:05:00+03:00
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_26824ff75ef57240c6644fd9ddf2e5eb.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российская "дочка" Google - ООО "Гугл" - задолжала почти 100 миллионов рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись со сведениями Банка данных исполнительных производств ФССП РФ. Согласно информации, с 2022 по 2024 год приставы возбуждали на ООО "Гугл" исполнительные производства, предметом которых в том числе стали "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" и "оплата труда и иные выплаты по трудовым отношениям". Общая сумма долга российской "дочки" Google достигает почти 100 миллионов рублей, из которых 93,2 миллиона рублей - исполнительский сбор, основной же долг составляет более 6 миллионов рублей, из них 5,6 миллиона рублей - по "оплате труда и иным выплатам по трудовым правоотношениям". Кроме того, согласно сведениям из Банка данных, приставы прекратили 13 исполнительных производств на 1,7 миллиона рублей из-за того, что компанию в октябре 2023 года признали банкротом.
https://ria.ru/20250222/google-2000943544.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_89255479846bb0e4fb97c40618fd76f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), google
Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Google
Российская "дочка" Google задолжала почти сто миллионов рублей
Российская дочка Google задолжала почти сто миллионов рублей