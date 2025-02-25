https://ria.ru/20250225/google-2001393670.html

Российская "дочка" Google задолжала почти сто миллионов рублей

Российская "дочка" Google задолжала почти сто миллионов рублей - РИА Новости, 25.02.2025

Российская "дочка" Google задолжала почти сто миллионов рублей

Российская "дочка" Google - ООО "Гугл" - задолжала почти 100 миллионов рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись со сведениями Банка данных исполнительных... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T03:53:00+03:00

2025-02-25T03:53:00+03:00

2025-02-25T04:05:00+03:00

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

google

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российская "дочка" Google - ООО "Гугл" - задолжала почти 100 миллионов рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись со сведениями Банка данных исполнительных производств ФССП РФ. Согласно информации, с 2022 по 2024 год приставы возбуждали на ООО "Гугл" исполнительные производства, предметом которых в том числе стали "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" и "оплата труда и иные выплаты по трудовым отношениям". Общая сумма долга российской "дочки" Google достигает почти 100 миллионов рублей, из которых 93,2 миллиона рублей - исполнительский сбор, основной же долг составляет более 6 миллионов рублей, из них 5,6 миллиона рублей - по "оплате труда и иным выплатам по трудовым правоотношениям". Кроме того, согласно сведениям из Банка данных, приставы прекратили 13 исполнительных производств на 1,7 миллиона рублей из-за того, что компанию в октябре 2023 года признали банкротом.

https://ria.ru/20250222/google-2000943544.html

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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), google