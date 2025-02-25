https://ria.ru/20250225/gd-2001462150.html

В Госдуме предложили признать Protect Defenders.eu нежелательной

В Госдуме предложили признать Protect Defenders.eu нежелательной - РИА Новости, 25.02.2025

В Госдуме предложили признать Protect Defenders.eu нежелательной

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T11:30:00+03:00

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россия

василий пискарев

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политика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность сообщества Protect Defenders.eu и сети фондов Human Rights FundersNetwork (HRFN) нежелательной в РФ, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. "Комиссия обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность Protect Defenders.eu и HRFN нежелательной в нашей стране", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. По словам парламентария, Запад теряет позиции и вынужден разрабатывать новые стратегии противодействия российскому закону об иностранных агентах. "Беспокойство и раздражение у них вызывает также факт, что все больше стран перенимают российскую модель регулирования в этой сфере. Кукловоды выстраивают новые цепочки финансирования своих агентов влияния для осуществления антироссийской деятельности. Чтобы скрыть правительственных заказчиков, используются фонды-прокладки, подобные созданному Европейской комиссией сообществу НПО "Protect Defenders. eu", - добавил депутат. Как отметил Пискарев, против России работают и специальные дискуссионные площадки, где "доноры" обмениваются технологиями обхода закона об иностранных агентах. "Например, так называемая Сеть фондов, поддерживающих права человека (Human Rights FundersNetwork, HRFN), состоящая из 450 организаций – грантодателей, и многие другие", - рассказал депутат. По словам Пискарева, пакет новых предложений комиссии Госдумы в отношении иноагентов, включая запреты на участие их в образовании и просвещении, а также в дополнение к уже действующему запрету на получение господдержки получать муниципальную поддержку, будет рассмотрен на заседании комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции в среду.

https://ria.ru/20250109/gosduma-1992880334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, василий пискарев, госдума рф, политика