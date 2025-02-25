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На Западе сделали заявление о гарантиях для Украины - РИА Новости, 25.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:32 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/garantii-2001590008.html
На Западе сделали заявление о гарантиях для Украины
На Западе сделали заявление о гарантиях для Украины - РИА Новости, 25.02.2025
На Западе сделали заявление о гарантиях для Украины
Предоставление Украине гарантий безопасности приведет к конфликту между Россией и Европой, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T21:32:00+03:00
2025-02-25T21:32:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Предоставление Украине гарантий безопасности приведет к конфликту между Россией и Европой, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х."Это еще один способ спровоцировать конфликт между Европой и Россией. Не может быть никаких гарантий безопасности для Украины. Только резолюция ООН", — написал он.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров со своим коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что хочет быстрого соглашения по конфликту с предоставлением гарантий безопасности Киеву, а также утверждал, что смог заручиться поддержкой американского лидера в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине. Позже газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Макрон не смог добиться от Трампа обязательств по поддержке отправки европейских военных на Украину по окончании конфликта.Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией республики.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о них в соседней стране преждевременно.
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001583741.html
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в мире, украина, европа, россия, дональд трамп, эммануэль макрон, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, ООН
На Западе сделали заявление о гарантиях для Украины

Малинен: гарантии безопасности для Украины породят конфликт между Европой и РФ

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Предоставление Украине гарантий безопасности приведет к конфликту между Россией и Европой, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.
"Это еще один способ спровоцировать конфликт между Европой и Россией. Не может быть никаких гарантий безопасности для Украины. Только резолюция ООН", — написал он.
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Накануне президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров со своим коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что хочет быстрого соглашения по конфликту с предоставлением гарантий безопасности Киеву, а также утверждал, что смог заручиться поддержкой американского лидера в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине. Позже газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Макрон не смог добиться от Трампа обязательств по поддержке отправки европейских военных на Украину по окончании конфликта.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.
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Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией республики.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о них в соседней стране преждевременно.
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Вчера, 18:03
 
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